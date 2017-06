Bourget 2017 : Dassault signe un contrat avec Expliseat

Article publié le 21 juin 2017 par David Dagouret

Dassault Aviation sélectionne les sièges de la startup française Expliseat pour équiper ses avions Falcon multirôles

Le TiSeat E1 d’Expliseat continue son expansion dans le monde aéronautique avec la signature d’un contrat avec Dassault Aviation afin d’équiper les avions Falcon multirôles. Ce contrat confirme l’intérêt du marché pour la technologie d’allègement des sièges d’avion développée par Expliseat. Moins de 12 mois après le succès de sa commercialisation sur les avions ATR, le TiSeat E1 est à nouveau sélectionné par un fabricant d’avion.

Par ce partenariat, Expliseat confirme sa capacité à convaincre les plus grands donneurs d’ordre de l’aéronautique de choisir ses sièges ultra légers pour faire profiter leurs avions des dernières innovations. Le TiSeat E1, avec son poids deux fois plus léger que les sièges conventionnels tout en maintenant un niveau de confort équivalent, sa fiabilité et son respect des normes de sécurités internationales, permet aux avions Falcon de voler plus longtemps, et ainsi de bénéficier jusqu’à 200NM (370kms) d’autonomie supplémentaire ou un temps de présence sur zone à 1500ft de 25 mn supplémentaires : un avantage majeur sur le marché très compétitifs des jets multi-missions.

Benjamin Saada, Président d’Expliseat a déclaré : "Ce partenariat avec Dassault Aviation, pour une entreprise historique française et leader dans son domaine, atteste non seulement de la robustesse et de la performance de nos sièges mais confirme notre capacité à étendre nos technologies et produits sur tous les types d’avions : des jets d’affaires aux grands avions de lignes".

Les avions Falcon multirôles :

Les Falcon ne sont pas seulement utilisés pour le transport de passagers. Lorsqu’ils sont équipés de systèmes spécifiques, leurs performances, flexibilité et robustesse, permettent de couvrir un large spectre de missions militaires et de service public.

Le large fuselage des Falcon offre de nombreuses possibilités d'aménagement, utiles aux programmes de Falcon multirôles. Chaque avion peut ainsi recevoir des équipements et des systèmes adaptés aux rôles spécifiques : surveillance et reconnaissance maritime, renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), action de l’Etat en mer, recherche et sauvetage, photographie aérienne, système d'entrainement aux systèmes d'armes, guerre électronique, remorquage de cibles, évacuation sanitaire…

Près de 10% des avions Falcon sont employés par des entités militaires ou gouvernementales. La flotte de Falcon compte plus 200 avions multi-rôles, dédiés à diverses missions. Ces machines ont apporté à leurs utilisateurs un très haut niveau d'efficacité, de fiabilité et de maintenance, qu’ils s’agissent de missions civiles ou militaires.

Ces dernières années, afin de répondre à l'évolution des besoins en matière de missions maritimes hauturières, mais également pour assurer la surveillance des côtes et des frontières, des versions issues du Falcon 2000 ont été développées. Cette nouvelle gamme d'avions Falcon multirôles, efficaces et économiques, destinée aux missions de reconnaissance et de patrouille maritime, a bénéficié des compétences et des retours d'expériences acquis par Dassault Aviation, au travers des programmes maritimes précédents tels que l'Atlantique 2, les Falcon 20 / 200 et les Falcon 50M.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet