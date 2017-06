Bourget 2017 : deux ATR 72-600 pour la futur Air Senegal

Article publié le 20 juin 2017 par David Dagouret

La futur compagnie Air Senegal SA débutera ses activités avec deux ATR car elle a acheté deux ATR 72-600.

Air Sénégal SA, la nouvelle compagnie nationale sénégalaise, a signé à l’occasion du Salon du Bourget un contrat portant sur une commande ferme de deux ATR 72-600. D’une valeur estimée à environ 50 millions d’euros au prix catalogue, ce contrat a été officialisé aujourd’hui en présence notamment de Maimouna Ndoye Seck, Ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports aériens, et d’Elisabeth Borne, Ministre française chargée des Transports.

La livraison de ces deux turbopropulseurs, qui constitueront la flotte initiale de la compagnie, interviendra en novembre 2017. La cérémonie d’inauguration d’Air Sénégal SA aura lieu le 7 décembre 2017, conjointement à l’inauguration du nouvel aéroport international Blaise-Diagne de Diass, situé à une cinquantaine de kilomètres de Dakar.

Le rétablissement d’une compagnie aérienne nationale s’inscrit plus largement dans un plan gouvernemental baptisé Plan Sénégal Emergent (PSE), visant à mettre en place de nouvelles politiques économiques et sociales à moyen et long terme afin de redynamiser la croissance économique du pays et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

"Depuis la liquidation de Senegal Airlines, les services aériens domestiques ont été interrompus au sein du pays, a commenté Mamadou Lamine Sow, Président Exécutif d’Air Sénégal SA. Nous avons l’ambition que cette nouvelle compagnie joue un rôle majeur au Sénégal, et dans tout l’ouest africain. Après une année d’évaluation menée par une équipe d’experts assistée d’un cabinet d’étude, et sur la base du business plan de la compagnie, le choix de la flotte initiale s’est en effet porté sur l’ATR 72-600. Air Sénégal SA compte ainsi offrir à ses passagers une expérience agréable et abordable à bord d’un avion moderne. Nous sommes persuadés qu’ATR représente le meilleur choix pour répondre aux exigences du marché."

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a ajouté : "Nous sommes ravis d’accueillir à la fois une nouvelle compagnie et un nouveau pays dans la grande famille ATR. D’après nos prévisions de marché, l’Afrique et le Moyen-Orient devraient avoir besoin de 300 turbopropulseurs d’ici à 2035, et 400 nouvelles routes devraient y être créées. Grâce aux ATR, les passagers sénégalais bénéficieront d’une offre de transport permettant de générer de nombreuses opportunités commerciales, contribuant ainsi au dynamisme de l’économie locale. "

