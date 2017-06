Bourget 2017 : Iran Airtour Airlines et Tibet Financial Leasing achètent des Airbus A320neo

Article publié le 22 juin 2017 par David Dagouret

Le 22 juin 2017, la compagnie iranienne ainsi que la société de leasing du Tibet ont signé des contrats pour l'achat d'Airbus A320neo.

La société Iran Airtour Airlines basée à Téhéran a signé un contrat avec le constructeur Airbus durant le salon du Bourget. Ce contrat porte sur l'acquisition de 45 Airbus A320neo. Avec cette signature, Iran Airtour Airlines devient un nouveau client du constructeur Airbus.

Concernant la société de location, Tibet Financial Leasing, a quant à lui signé un contrat avec Airbus, pour l'acquisition de 20 Airbus A320neo. Tibet Financial Leasing a été créée en 2015 et elle est devenue la première société de leasing de la région autonome du Tibet.

Liens commerciaux