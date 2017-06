Bourget 2017 : Kawasaki P-1, première venue au Bourget (photos)

Article publié le 23 juin 2017 par David Dagouret

L'avion militaire japonais a été exposé durant les 4 premiers jours du salon aéronautique de Paris-Le Bourget.

Le Kawasaki P-1 est un avion militaire destiné aux patrouilles martitimes, de fabrication japonaise, développé et fabriqué par Kawasaki Aerospace Compagny. Le premier vol a été effectué en 2007 et la première livraison en 2013 à l'armée japonaise. A ce jour, 33 Kawasaki P-1 ont été produits et pour l'instant seul le Japon utilise cet avion quadriréacteur.

Ce fut sa premier visite au salon aéronautique du Bourget et de nombreux passionnés avaient fait le déplacement pour voir cet avion qui reste difficile à voir en Europe.

L'appareil devait évoluer en vol le premier jour du salon mais suite à un problème moteur, l'avion est resté cloué au sol et exposé seulement au statique.

Après quatre jours d'exposition statique et sûrement de réparation, l'appareil a quitté le salon aéronautique du Bourget, le jeudi matin à destination du pays du soleil levant.

