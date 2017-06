Bourget 2017 : le Lockheed F-35 enfin en France

Article publié le 21 juin 2017 par David Dagouret

Pour la première fois en France, le Lockheed Martin F-35 est présenté en vol lors du salon aéronautique de Paris-Le Bourget.

L'appareil militaire était attendu depuis un grand nombres années au salon du Bourget mais l'avion de chasse américain, n'avait jamais pu venir à cause de ses nombreux problèmes.

C'est maintenant du passé car depuis lundi, le Lockheed Martin F-35 est présenté en vol au 52e salon aéronautique du Bourget. Le modèle exacte qui est présenté cette semaine est un F-35A de l'US Air Force qui est considéré comme un chasseur polyvalent optimisé pour les attaques au sol.

Il existe deux autres versions de F-35, le F-35B et le F-35C :

Le F-35B peut effectuer des décollages courts et des atterrissages verticaux, cet appareil avait été présenté l'année dernière lors du salon aéronautique de Farnborough.

Le F-35C quant à lui a une envergure plus importante que les deux premiers et est une version embarquée pour les portes avions.

A chaque passage du F-35 sur ces trois premiers jours du salon aéronautique, nous avons cherché à savoir si les professionnels présents lors de sa démonstration, étaient attirés par cet appareil. De nombreuses personnes nous ont répondu que le F-35 était un désastre industriel mais est ce que cet avion est un si mauvais avion ? Un article avait été écrit à ce sujet l'année dernière lors du salon aéronautique de Farnborough, vous pouvez lire ou relire cet article en cliquant ici : Farnborough 2016 : Le F-35, un si mauvais avion ?

Avec cette démonstration sur les terres du Rafale, Lockheed Martin souhaite montrer que son F-35 est plus puissant et plus performant que l'avion de chasse français.

Le grand public pourra également évaluer les performances du F-35 durant les journées publiques car si tout va bien l'appareil volera ce week-end.

