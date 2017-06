Bourget 2017 : les passionnés déçus par les journées publiques

Article publié le 25 juin 2017 par David Dagouret

Après les trois jours de journées publiques, les "aviation geeks" frustrés par les avions présentés.

C'est le dernier jour du 52e salon aéronautique de Paris-Le Bourget et le troisème jour pour le grand public. Les amoureux et passionnés d'aéronautique, qu'on appelle également "aviation geeks" (réduit à "avgeeks"), avaient fait le déplacement, mais de nombreux fans ont déclaré être déçus par cette édition.

En effet les avgeeks croisés sur ces jours publics, ont déclaré être vraiment insatisfaits par les avions présents au statique et surtout les avions présentés en vol.

Les passionnés rencontrés ces jours, ont surtout regretté que les avions intéressants soient partis bien avant les journées publiques.

Vincent, un passionné d'aéronautique, nous a déclaré : "Je viens de la région de Bordeaux. J'avais pris des billets avec des amis depuis longtemps, alors nous sommes venus ; mais quand je vois les avions présentés au public, j’hallucine ! Les nouveaux Boeing ne sont même plus présents."

Effectivement, les avions présents hier et aujourd'hui sont vraiment très différents de ceux présents aux journées professionnelles où les tous derniers avions conçus par les grands constructeurs sont montrés et volent chaque jour ; certains ont même déclaré qu'ils pensaient se trouver à la Ferté-Alais et non au Bourget !

Les avions qui étaient présents aux jours professionnels et absents des jours publics, sont entre autres :

Le Cseries et le Q400 de Bombardier

L'A350 et A321neo d'Airbus

Le 787-10 et le B737 MAX 9 de Boeing

Le KC-390 et l'E190-E2 d'Embraer

Le P-1 de Kawasaki

Le MRJ de Mitsubishi

Le Boeing 777 de Qatar Airlines

Le DO.328 de Dormier

Le 132D d'Antonov

Néanmoins, nous avons rencontrés certains avgeeks, qui ont déclaré être tout de même contents d'être venus pour voir le F-35 de Lockheed-Martin, le Rafale de Dassault et la Patrouille de France pour les démonstrations en vol.

Les réactions des lecteurs

Flight94

Membre Inscrit le 25/06/2017

1 message posté # 25 juin 2017 19:33 Pour information, l'Embraer 195-E2 était présent le vendredi 23 juin, premier jour grand public, de même pour le Boeing 777-300ER de Qatar Airways. Ils sont tous les deux repartis dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Boeing 777 de Qatar devait être mis en ligne le samedi 24 pour effectuer le premier vol équipé du produit Qsuite entre Doha et Londres.

