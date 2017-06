Bourget 2017 : Pegase le buggy volant

Article publié le 23 juin 2017 par David Dagouret

Vaylon, société française, présente son véhicule terrestre volant.

Dans les allées du 52e salon aéronautique du Bourget nous avons découvert de nombreux engins volants comme des avions, des hélicoptères, des drônes mais également un buggy volant développé par la société Vaylon.

La société VAYLON, entreprise fondée en 2010, a donc lancé le projet Pégase dont les objectifs sont de concevoir, industrialiser et commercialiser un nouveau moyen de mobilité permettant de s’affranchir des contraintes du terrain.

Ce projet de véhicule hybride a été pensé dès sa conception pour une utilisation la plus libre possible. Le véhicule vise une homologation sur route (buggy) et dans les airs sous la catégorie des Ultra Légers Motorisés (ULM) et plus particulièrement celle des paramoteurs.

En tant qu’ULM, le Pégase s’affranchit des pistes d’aérodromes, et ainsi peut décoller et atterrir sur tout terrain avec l’autorisation du propriétaire. Ce véhicule représente une réelle innovation d’usage.

En tant que nouveau véhicule permettant le changement de milieu (sol/air), il offre à ses utilisateurs des nouvelles capacités d’emploi et permettra de réaliser des tâches et des missions de manières plus efficiente.

Ses performances en mode route :

L'homologation visée : Quadricycle lourd L7-Europe avec norme anti-pollution, euro 4 (norme Euro 5 dès 2020).

Les spécifications vitesse : 100 km/h, capacité de franchissement tout Terrain, circulation en ville permise.

Autonomie : distance franchissable supérieure à 500km, consommation inférieure à 5 l/h, ravitaillement à la station service.

Avantages de la solution : robustesse, résistance de la structure.

Ses performances en mode vol :

Homologation visée en France : DGAC ULM Paramoteur - PTV : 450 kg.

Homologation visée aux états-unis : LSA - PTV : 600 kg autorisé.

Vitesse Air : 80 km/h.

Altitude : vols à très basse altitude jusqu’à plus de 3 000m.

Distance de décollage : 50-100m.

Distance d'atterrissage : 10-30 m.

Autonomie : 2h30 / 3h de vol + réserve de 100 km sur route.

Charge Utile : 160 kg (Norme Européenne) Jusqu'à 250 kg (Norme Américaine)

Avantages de la solution : Franchissement de coupures sèches ou humides, Liberté de vol, engin STOL (Short Take Off and Landing), le véhicule peut décoller et atterrir sur des terrains peu préparés. Affranchissement des infrastructures aériennes et routières. Le véhicule permet de s’approcher par les airs de sites sensibles ou d’accès difficile et de garder une autonomie routière et une capacité d’intervention rapide au sol

