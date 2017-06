Bourget 2017 : Philippine Airlines confirme une option de sept Q400

Article publié le 19 juin 2017 par David Dagouret

Le 19/06/2017, la compagnie philippine a confirmé une option de sept Q400 en commande ferme.

Bombardier a annoncé aujourd’hui au Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris la signature d’un contrat avec Philippine Airlines pour un achat portant sur sept avions Q400. Cela porte à douze le nombre d’avions Q400 en commande ferme pour Philippe Airlines. La commande initiale ferme de cinq avions Q400 avec droits d’achat pour sept autres avait été annoncée le 8 décembre 2016.

Au prix de catalogue de l’avion Q400, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 235 millions de dollars américains.

Fred Cromer, pésident, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "L’avion Q400 a permis à des sociétés aériennes partout dans le monde d’étendre leurs réseaux et de saisir de nouvelles occasions d’affaires. Nous sommes heureux de voir que Philippine Airlines agrandit sa flotte d’avions en y ajoutant d’autres appareils Q400 et nous sommes convaincus qu’elle pourra profiter des économies et des performances remarquables offertes par cet avion."

Jaime J. Bautista, président et chef de l’exploitation de Philippine Airlines a affirmé : "Puisque nous positionnons notre entreprise en vue de la croissance, nous sommes heureux d’ajouter d’autres aéronefs Q400 à notre flotte actuelle. Nous sommes emballés par les occasions futures qui s’offriront à nous et nous avons hâte d’accroître notre capacité et d’étendre notre service dans la région, grâce à des avions régionaux confortables, rapides et efficaces, comme l’avion à turbopropulseurs de 86 sièges de Bombardier."

Le transporteur national des Philippines devrait recevoir le premier Q400 à deux classes et comportant 86 sièges en juillet 2017.

Avec cette dernière commande, le carnet de commandes fermes pour l’avion Q400 de Bombardier atteint maintenant 585 appareils.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet