Bourget 2017 : un avion hop! au salon

Article publié le 21 juin 2017 par David Dagouret

La compagnie française et le constructeur brésilien ont présenté un ERJ 145 pour fêter les 20 ans de cet appareil.

Hop! Air France et Embraer ont organisé une crémonie pour les 20 ans de l'Embraer ERJ 145. Cette fête d'anniversaire s'est passée directement sur le statique du stand Embraer.

Au total, les compagnies aériennes qui ont formé HOP! ont acquis 28 ERJ 145 (plus 9 ERJ 135), dont 16 sont encore en service. Avec ses 50 places et sa configuration originale de sièges (1|2), l’Embraer 145 possède une atmosphère particulière et chaleureuse. Equipé de deux moteurs Rolls-Royce AE 3007A, il dispose d’une autonomie de près de 2500 km.

Il est considéré comme un avion très fiable, apprécié par les passagers et les équipages. 20 ans après le fameux ERJ est toujours une référence en termes de jet régional.

Alain Malka, Directeur Général Adjoint HOP! Air France, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’être présent aux côtés d’Embraer pour célébrer les 20 ans de l’ERJ 145. Cet avion est réputé pour sa fiabilité et est très bien conçu, à la fois simple et léger. 20 ans après, l’ERJ est toujours une référence en termes de jet régional et il reste très apprécié par nos clients ainsi que nos équipages. L’ERJ est un appareil que nous continuerons d’exploiter durant encore plusieurs années."

