Cebu Pacific commande des A321 supplémentaires

Cebu Pacific a annoncé la commande de 7 A321 supplémentaires pour à la croissance de ses lignes intérieures et régionales.

Cebu Pacific, compagnie des Philippines, a passé une commande à Airbus portant sur sept A321ceo en vue de faire face à la forte croissance de la demande sur son réseau intérieur et régional. Ce tout dernier contrat vient s'ajouter à une commande existante portant sur 32 A321neo. Les premiers de ces appareils rejoindront la flotte du transporteur à compter de l'an prochain.

La commande passée, aujourd'hui est estimée à 812 millions de dollars au prix catalogue.

Lance Gokongwei, Président et CEO de Cebu Pacific a déclaré : "Nous sommes très heureux d'ajouter des A321 à notre flotte. Ces appareils nous permettront d'accroître notre capacité sur nos lignes les plus fréquentées, tout en bénéficiant des coûts d'exploitation les plus bas de leur catégorie. Ainsi, davantage de passagers pourront bénéficier de tarifs inférieurs sur l'ensemble de notre réseau intérieur et régional."

John Leahy, Chief Operating Officer Customers d'Airbus a quant à lui déclaré : "Nous sommes heureux de signer cette commande supplémentaire avec l'une des compagnies les plus prisées en Asie. Grâce aux A321, Cebu Pacific sera en mesure de répondre à la demande en croissance tout en bénéficiant d'une efficience optimale. L'A321, qui permet de transporter plus de passagers à un coût plus bas sur de plus longues distances, est la solution idéale pour répondre aux besoins des compagnies du monde entier sur le segment milieu de marché."

