EasyJet : nouvelle ligne au départ de Lille-Lesquin

10 juin 2017

Les 9, 10 et 11 juin Easyjet inaugure ses nouveaux vols à destination de Faro, Naples, Venise, Biarritz et Nantes.

Cinq ans après son arrivée, easyJet, inaugure ce week-end ses 5 nouvelles lignes (annoncées fin 2016 et début 2017), à destination de Faro, Naples, Venise, Biarritz et Nantes. Depuis le début des opérations dans la capitale du Nord, easyJet a transporté près de 2,5 millions de passagers, un cap important confortant sa place de deuxième compagnie aérienne à Lille-Lesquin et sa stratégie de développement.

La compagnie orange dessert désormais 11 destinations et prévoit une augmentation du nombre de sièges de près de 40 % pour l’année calendaire 2017, essentiellement portée par les nouvelles lignes et les augmentations de fréquences des lignes existantes. La compagnie a également développé un réseau unique au fil des années avec 6 de ses lignes offertes en exclusivité (sans concurrence sur la destination) : Genève, Milan, Lisbonne, Faro, Naples et Venise.

Le détails des 5 nouvelles lignes lancées ce week-end :

La liaison entre Lille et Faro sera effectuée toute l’année à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi) à partir du 9 juin 2017 et ce, à partir de 33 €*.

La liaison entre Lille et Venise sera effectuée toute l’année à partir du 10 juin 2017 à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi, samedi), à partir de 31 €*.

La liaison entre Lille et Naples sera effectuée toute l’année à partir du le 11 juin 2017 à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche) et ce, à partir de 31 €*.

La liaison entre Lille et Biarritz sera effectué toute l’année à partir du 9 juin en saison à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) et ce à partir de 29 €*.

La liaison entre Lille et Nantes sera effectuée toute l’année à partir du 9 juin à raison de 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, dimanche) et ce à partir de 28 €*.

