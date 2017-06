Easyjet reçoit son premier A320neo

Article publié le 14 juin 2017 par David Dagouret

Le constructeur européen a livrée le premier Airbus A320neo à la compagnie anglaise qui est également le 300ème A320 de la compagnie.

Airbus a livré ce jour, le premier A320neo, équipé de moteurs LEAP-1A, à easyJet lors d’une cérémonie à Toulouse aux côtés de Carolyn McCall, Directrice générale d’easyJet, Fabrice Brégier, Président-Directeur Général et Directeur des opérations d’Airbus, Gaël Méheust, Président-Directeur Général de CFM International. Cette livraison est également celle du 300ème Airbus A320 de la compagnie.

L'appareil livré aujourd'hui à la compagnie anglaise est immatriculé G-UZHA, msn 7649.

Afin de célébrer cet événement majeur, une livrée spéciale A320neo a été dévoilée. Comparé aux précédents appareils le NEO a des bénéfices environnementaux et opérationnels significatifs. Jusqu’à 15 % d’économie de consommation de carburant et d’émission de CO2, ainsi qu’une réduction de 50 % de l’empreinte sonore au décollage et à l’atterrissage soit un point positif pour les communautés riveraines des aéroports.

Cet appareil est équipé de moteurs CFM LEAP-1A avec une configuration à 186 sièges. Le premier A320neo d’easyJet sera basé à l’aéroport de Londres Luton et débutera ses vols commerciaux le 16 juin prochain, en direction d’Amsterdam, Madrid et Edimbourg.

Carolyn McCall, CEO, easyJet a déclaré : "L'A320neo est un changement majeur pour l’efficience de notre flotte et assurera une économie de coût par siège allant jusqu'à 7 % par rapport à l'A320 actuel, ce qui nous permet d'économiser jusqu'à 8 % par rapport à l'A319. Cet avantage permettra à easyJet de continuer à offrir des tarifs abordables, connectant ainsi les voyageurs à travers l’Europe tant pour affaires que pour les loisirs . Nous mettons tout en œuvre pour réduire notre impact carbone et sonore sur l’environnement et les communautés locales. Avec des avions Airbus modernes et des opérations efficientes, nous avons réduit l'impact carbone de nos vols d'un tiers depuis 2000 . En intégrant l’A320neo et l’A321neo à la future flotte d’easyJet et en améliorant toujours plus son efficacité, easyJet se fixe un nouvel objectif d’émissions carbone encore plus ambitieux : 72 grammes d’ici à 2022. Cet objectif représente une réduction de 10 % par rapport à la performance actuelle de la compagnie et une amélioration de 38 % par rapport à l’an 2000 ".

"Depuis notre première livraison d’appareil de la famille des A320 en 2003, easyJet n’a cessé de se développer et opère aujourd’hui la plus grande flotte d’appareils A320 en Europe, avec 300 avions livrés ".

"Avec 130 avions NEO commandés, nous sommes également le client le plus important en Europe pour ce nouvel appareil révolutionnaire. Nous sommes impatients de l’intégrer à nos opérations et de prendre la mesure de ses avantages en termes de coût mais aussi d’impact carbone et sonore, et d’expérience clients ".

Fabrice Bregier, Président-Directeur Général et Directeur des opérations d’Airbus a déclaré : "En 2003, easyJet accueillait son premier avion Airbus, un A319ceo. 14 ans plus tard à peine, easyJet intègre son premier monocouloir de dernière génération : l’A320neo. Le premier d’une série de 130 et qui est également la 300ème livraison d’Airbus depuis les débuts de la compagnie. La croissance d’easyJet se poursuit avec succès, et Airbus est honoré de faire partie de cette histoire. Depuis 14 ans, le groupe livre en moyenne, un nouvel avion toutes les deux semaines ".

En mai 2017, easyJet a annoncé un accord avec Airbus pour convertir la commande existante de 30 A320neo en A321neo (235 sièges). La première livraison est prévue en juillet 2018 et s’inscrit dans le cadre de l’accord existant avec Airbus, signé en 2013.

L’A321neo permettra à la compagnie de continuer à croître dans les aéroports contraints grâce à une augmentation du nombre de sièges par vol d’environ 30 % par rapport à un A320 et de 50 % par rapport à un A319, tout en bénéficiant des coûts opérationnels les plus bas de la catégorie moyen-courrier.

En intégrant l’A321neo à la future flotte d’easyJet et en améliorant toujours plus son efficacité, easyJet s’est aujourd’hui fixé un nouvel objectif plus ambitieux concernant ses émissions carbone : 72 g d’ici à 2022. Cet objectif représente une réduction de 10 % par rapport à la performance actuelle de la compagnie et une amélioration de 38 % par rapport à l’an 2000.

Avec plus de 5 000 commandes émanant de 92 acheteurs depuis son lancement en 2010, la famille d’appareils A320neo a capté près de 60 % de part de marché.

