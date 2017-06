French Blue lance sa liaison entre Paris et La Réunion

Article publié le 16 juin 2017 par David Dagouret

Le 16 juin 2017, la compagnie low cost a lancé sa première liaison ver l'île de La Réunion.

L'Airbus A330-300 de French blue immatriculé F-HPUJ a décollé vendredi 16 juin à 16h45 de l'aéroport d'Orly avec à son bord 352 passagers. Ceux-ci ont pu expérimenter les produits exclusifs de French blue, notamment le Wi-Fi à bord, les divertissements proposés sur des écrans HD Touch Screen de 25 à 30 cm ainsi qu'un large choix de services à la carte pour personnaliser leur vol.

Lors de son arrivée prévue à l'aéroport de La Réunion Roland Garros le 17 juin à 6h15, l'avion sera salué comme la tradition le veut, par les pompiers de l'aéroport. L'appareil redécollera ensuite pour son vol retour à 8h30 avec à son bord 340 passagers. Il atterrira à 18h10 le même jour, à Paris-Orly Sud.

Marc Rochet, Président de French blue déclare : "Ce 1er vol commercial de French blue, entre Paris et Saint-Denis de La Réunion, que nous réalisons aujourd'hui, inscrit une nouvelle étape majeure du développement de la compagnie. Après une phase de rodage réussie de 9 mois sur la ligne Paris <> Punta Cana, French blue lance véritablement son modèle entre Paris et La Réunion. La compagnie déploie une offre résolument innovante et moderne, en offrant les tarifs les plus avantageux du marché. En conjuguant cette nouvelle approche tarifaire plus accessible à une expérience de voyage à la carte et de haute qualité, nous souhaitons faire en sorte que les 9 000 km qui séparent La Réunion de Paris soient désormais plus faciles à parcourir."

Portée par une ambition de rendre les voyages plus accessibles grâce à une politique tarifaire agressive, French blue offre 3 types de tarifs disponibles dès aujourd'hui :

Basic, à partir de 249 euros TTC l'aller simple, comprenant le billet et un bagage à main de 12 kilos

Smart, à partir de 299 euros TTC l'aller simple, intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos, un repas et un kit de confort

Premium, à partir de 649 euros TTC l'aller simple, avec le billet, la réservation du siège en classe Premium blue, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, un apéritif au champagne, un repas gourmand, un snack et tous les accessoires de confort.

Chaque client peut, s'il le souhaite, composer son voyage sur mesure, selon ses envies et son budget, en choisissant parmi un large choix de services et de produits, notamment :

Le choix de sièges « Maxi Leg » pour plus d'espace pour les jambes et de confort à partir de 35€

Le Wi-Fi en plein ciel avec « iZiWifi » et ses 3 forfaits, 5€ TTC pour un forfait de 5Mo, 19€ TTC pour un forfait de 15Mo, 50€ TTC pour un forfait de 40Mo

La livraison prioritaire du bagage pour ceux qui sont pressés de rejoindre leur destination proposée à 15€.

Les billets peuvent être réservés sur le site internet de la compagnie, www.frenchblue.com, mais aussi en agence de voyages ou à la "Boutique" - le nouveau comptoir de ventes de la compagnie au sein de l'aéroport de La Réunion Roland Garros. La "Boutique" permet notamment aux passagers éligibles au dispositif régional de la continuité territoriale, dont French blue est partenaire, d'acheter leurs billets en échange de leurs bons de transport. Les clients peuvent également réserver leurs billets auprès du call center ouvert 7/7 de 7h à 20h. En France métropolitaine, les billets peuvent être réservés auprès du comptoir French blue à l'aéroport d'Orly Sud.

A compter du 8 août prochain, la compagnie proposera sur la route son 1er Airbus A350 XWB,entièrement neuf, qui viendra compléter la flotte existante. French blue sera alors la 1ère compagnie à opérer des vols low-cost long courrier en A350. Cet appareil ultramoderne et performant proposera deux classes de voyage et 411 sièges à bord.

