HOP! Air France célèbre les 20 ans de La Navette à Marseille

Article publié le 24 juin 2017 par David Dagouret

La compagnie française célèbre l'anniversaire de la liaison entre Paris et Marseille.

Lancée fin octobre 1996 sur les trois lignes les plus fréquentées du réseau intérieur (Orly-Marseille, Orly-Nice, Orly-Toulouse), La Navette vient renforcer la position du groupe Air France-KLM sur son marché domestique, le plus important d'Europe.

La Navette est depuis toujours un produit unique en Europe et constitue le fer de lance de l’activité court-courrier HOP! Air France. avec ses 100 millions de passagers transportés.

Cinq métropoles sont reliées chaque jour à Orly : Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux (depuis 1999), et Montpellier depuis l'automne 2016. Avec ces 5 destinations, La Navette opèrera désormais près de 1000 vols par semaine.

Avec 14 vols quotidiens entre Marseille et Paris-Orly, les vols se succèdent toutes les heures, voire davantage en période de pointe. Tous les vols de La Navette sont positionnés dans le même Hall de l’aéroport de Marseille Provence et les clients embarquent aux portes dédiées à La Navette. Avec un accès prioritaire aux postes d’inspection filtrage, un client SkyPriority met moins de 20 minutes entre l’arrivée à l’aéroport et la porte d’embarquement, comme sur toutes les escales Navette.

En 20 ans, La Navette au départ de Marseille a transporté 15 millions de passagers.En 2016, HOP! Air France a transporté 940.000 passagers sur la ligne Marseille-Paris Orly.

Forte de ce succès et de cette pérennité, La Navette s’offre pour ses 20 ans un coup de jeune, dans la continuité de la stratégie commerciale de relance de l’activité court-courrier de HOP! Air France menée depuis un an. Habillée d’un nouveau logo, La Nouvelle Navette revient ainsi à ses fondamentaux de fréquence, souplesse, d’accessibilité, et de flexibilité. De plus une offre de restauration (ET HOP! À TABLE) peut être réservée jusqu’à 24 heures avant le départ pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le diner en partenariat avec des grands chefs sélectionnés par Boco.

Alain Malka a déclaré : "Nous sommes heureux de célébrer l’anniversaire des 20 ans de La Navette à Marseille avec nos clients les plus fidèles et l’ensemble de nos invités. La Navette est une offre unique en Europe. Avec nos 14 vols quotidiens vers Paris-Orly, La Navette de Marseille permet à nos clients de profiter d’un avion toutes les heures, voir davantage en période de pointe. La Navette à Marseille a réussi face à la concurrence, à reprendre des parts de marché sur le train avec des tarifs compétitifs à partir de 49 € TTC l’aller simple. L’avion reste le seul mode de transport qui permet l’aller retour dans la demi journée pour les femmes et les hommes d’affaires. Plus que jamais nous restons à l’écoute et proches de nos clients."

