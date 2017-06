Bourget 2017 : ATR et le groupe chinois Tianju Investment Group signent pour 10 ATR 42-600

Article publié le 19 juin 2017 par David Dagouret

La lettre d’intention pour 10 ATR 42-600 a été signé durant le premier jour du salon du Bourget.

ATR et Shaanxi Tianju Investment Group (Tianju) ont signé une lettre d’intention pour l’achat de 10 ATR 42-600 pour développer le transport aérien court-courrier dans la région de Xinjiang, en Chine. Les premiers avions devraient être livrés dès que possible en 2018.

Il existe en Chine un potentiel significatif de développement de ce type de services, ainsi que d’amélioration de la connectivité entre les petites villes, aux coûts opérationnels les plus bas. Le gouvernement chinois en a fait une priorité. Celui-ci souhaite en effet se concentrer sur le développement de l’aviation régionale et générale afin de proposer un accès rapide et efficace aux zones les plus isolées du pays.

Yang Qiang, Président de Tianju Group, a déclaré : "Afin d’accompagner la ferme volonté du gouvernement chinois de promouvoir le marché de l’aviation générale, Tianju a réalisé une grande étude de marché. Nous avons identifié le Xinjiang comme étant la localisation idéale pour développer les services court-courriers sous la bannière de l’aviation générale. Nous sommes convaincus que les ATR 42-600, configurés pour ce type de vols, sont la solution la plus adaptée à ce segment de marché, qui ne dispose pas, à ce jour, d’opérateurs dédiés. Nous sommes ravis de nous associer avec le premier constructeur mondial d’avions régionaux pour développer les liaisons court-courriers dans la région de Xinjiang et ainsi contribuer de manière significative au projet chinois « La Ceinture et la Route."

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR a déclaré : ""La Ceinture et la Route" (Belt and Road Initiative) vise à améliorer les infrastructures en Chine et dans les pays voisins, dans le but de soutenir le développement économique et d’accroître la demande de services de transports aériens en Chine, et depuis et vers ces différents pays. Il est largement admis que les ATR sont les avions les plus économes en carburant sur le marché régional, notamment pour les secteurs court-courriers. Grâce à une consommation en carburant réduite et à de faibles coûts opérationnels, les ATR offrent aux compagnies aériennes la possibilité de développer de nouveaux marchés. Nos appareils permettent en effet de créer plus de 100 nouvelles routes dans le monde chaque année."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet