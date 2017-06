Le Dreamliner Korean décolle à l'international

Article publié le 7 juin 2017 par David Dagouret

Le vol inaugural du B787-9 Dreamliner de Korean Air a eu lieu le 1er juin à destination de Toronto au Canada.

Depuis le début du mois de juin, le vol international entre Séoul-Incheon et Toronto est quotidiennement opéré par le Dreamliner. Le vol intérieur Gimpo-Jeju, initialement effectué par le B787-9, sera dorénavant assuré sur B777-300.

De plus, Korean Air va recevoir son troisième B789-9 mi-juillet. Ce nouvel appareil va ainsi opérer sur les lignes Séoul-Incheon - Madrid et Séoul-Incheon - Pékin dès le mois d’août.

Le Dreamliner 787-9 est le résultat de l’alliance entre le savoir-faire de Boeing et les technologies de pointe. Reconnu comme étant éco-efficient, l’appareil consomme 20% de carburant en moins et émet 20% de gaz à effet de serre en moins que les avions qu’il remplace. Très léger, il est fait de matériaux composites. Il est équipé de hublots plus larges, d’un plafond plus haut et l’air qui circule en cabine est moins sec que sur les appareils plus anciens. Ainsi, l’environnement à bord est nettement plus confortable pour les passagers, d’où l’appellation de Dreamliner.

La compagnie a prévu d’intégrer un total de 10 B787-9 Dreamliner à sa flotte afin de les mettre en service sur ses itinéraires les plus stratégiques.

