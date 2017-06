LEVEL démarre ses opérations

Article publié le 2 juin 2017 par David Dagouret

La nouvelle compagnie low-cost a effectué son premier vol, entre Barcelone et Los Angeles.

Le groupe International Airlines Group (IAG) a inauguré, hier, le premier vol de sa nouvelle compagnie low-cost long courrier LEVEL. C’est à bord d’un Airbus A330-200 neuf que 314 passagers ont pris place pour s’envoler vers Los Angeles. L’avion a quitté Barcelone à 15h40 pour se poser à 19h55 heure locale - après 13h15 de vol - à Los Angeles. Le vol, qui sera opéré 2 fois par semaine, fait partie des 4 destinations actuellement proposées par LEVEL, avec Buenos Aires, Punta Cana et San Francisco (aéroport d’Oakland).

Willie Walsh, PDG du groupe IAG, a déclaré : "C’est le début d’une nouvelle aventure fantastique pour IAG. Les ventes de billets LEVEL sont bien au-delà de nos attentes, et ce sur tous les marchés. Notre nouvelle marque a conquis de nouveaux clients qui voyageront pour la première fois sur du vol long-courrier. En 2018, LEVEL bénéficiera d’une flotte de 5 avions long-courrier, et nous pensons également étendre nos opérations vers d’autres aéroports européens. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aujourd’hui des tarifs ultra-compétitifs qui stimulent la demande en offrant plus de choix aux voyageurs."

Aujourd'hui, LEVEL a décollé vers l’aéroport d’Oakland, banlieue de San Francisco, une route qui sera opérée 3 fois par semaine. Les vols vers Punta Cana débuteront à compter du 10 juin, et les vols entre Barcelone et Buenos Aires à partir du 17 juin. Depuis le lancement de la compagnie le 17 mars dernier, plus de 134 000 billets ont été vendus.

LEVEL est la toute nouvelle compagnie low-cost long-courrier du groupe IAG. La compagnie aérienne opére ses vols vers Los Angeles, San Fransisco (Oakland), Buenos Aires et Punta Cana, avec deux Airbus A330-200 configuré 2 classes (économie et premium économie). LEVEL est née de l’ambition d’offrir une expérience de vol confortable et moderne à des prix accessibles. Les clients de LEVEL pourront cumuler et utiliser des Avios, le programme de fidélité mis en place par les compagnies du groupe IAG. LEVEL est la cinquième compagnie aérienne du groupe IAG, aux côtés d’Aer Lingus, British Airways, Iberia et Vueling.

La nouvelle compagnie aérienne LEVEL bénéficie déjà du vaste réseau de sa compagnie partenaire Vueling. La compagnie aérienne espagnole Vueling s’envole vers 66 destinations depuis la France, et offre notamment de très nombreux vols quotidiens entre Barcelone et les aéroports Paris CDG et Paris Orly, ainsi que depuis 10 autres villes françaises : Brest, Bastia, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Rennes et Toulouse. Les passagers de Vueling peuvent ainsi bénéficier d’une connexion simple à l’aéroport de Barcelone El-Prat pour les vols LEVEL. De plus, les vols LEVEL peuvent être directement réservés sur le site web Vueling.com, ainsi que sur le site flylevel.com.

