NetJets dévoile sa collaboration avec Frida Fjellman

Article publié le 14 juin 2017 par David Dagouret

Le leader mondial de l’aviation privée collabore cette année avec l’artiste Frida Fjellman, qui a réalisé une installation artistique au design innovant, exposée au Lounge NetJets du salon de Bâle.

NetJets est Partenaire Associé d’Art Basel depuis 16 ans maintenant. En amont de l’ouverture du salon de Bâle, la compagnie d’aviation privée a choisi de travailler avec Frida Fjellman, artisane suédoise de renommée mondiale, dans le but de créer une installation innovante exposée au lounge VIP de NetJets, au sein du "Art Basel Collectors Lounge".

Frida Fjellman est l’une des artisanes suédoises les plus en vue. Ses créations hyperréalistes en céramique et verre estompent les frontières entre art et artisanat et transportent le public dans un monde de rêves, où mythes et fables s’entremêlent. NetJets a ainsi demandé à Frida de créer une installation captivante, qui associe la notion de transport aérien et l’implication de la compagnie envers le design et l’art.

Fjellman a donc décidé de ré-imaginer le plafond du lounge NetJets autour du thème Crystal Atmosphere. L’installation englobe environ 100 prismes de verre de tailles et de couleurs différentes, qui sont suspendus à diverses hauteurs et créent une atmosphère onirique, dans laquelle chaque visiteur devient instantanément une partie de l’œuvre. Frida a travaillé en étroite collaboration avec la verrerie Boda dans la création de son installation. Située au cœur de la ville de Boda Glasbruk, célèbre pour son artisanat de verre soufflé, dans la province de Småland, au sud de la Suède, la région est connue sous le nom de "Royaume du Cristal" et fabrique du verre depuis le 18ème siècle.

La création de l’œuvre a pris plus de 2 mois et chaque prisme de verre a été fabriqué à la main par les maîtres souffleurs de verre de Boda Glasbruk, chacun d’entre eux ayant plus de 15 ans d’expérience dans l’artisanat.

Frida Fjellman a déclaré : "J’ai été intéressée par l’idée d’explorer cette sensation magique de calme que l’on ressent en vol. L’avion représente probablement l’une des rares oasis de tranquillité dans notre société de plus en plus connectée. Crystal Astmosphere a été créée pour instiller un sens de calme au public, mais également pour intriguer et fasciner, en permettant aux visiteurs de réfléchir et prendre du recul par rapport à leur vie de tous les jours. J’espère qu’il s’agira là d’une expérience inoubliable et inattendue pour tous les participants."





Clément Lauriot-Prevost, Vice-Président Régional pour NetJets Europe a ajouté:

"Art Basel à Bâle est un évènement d’ampleur pour les propriétaires de nos appareils, à la fois en Europe et dans le monde entier, puisque que nombre d’entre eux sont amateurs, voire collectionneurs, d’art.NetJets est partenaire d’Art Basel depuis 2002 et cette implication de longue durée témoigne de la position du salon en tant que plateforme mondiale leader en matière d’art moderne et contemporain."

"Cette année, nous avons choisi d’aller encore plus loin dans ce partenariat à travers notre collaboration avec Frida. Ainsi, NetJets continue de démontrer son engagement à proposer des expérience inédites et innovantes à nos clients".

Chaque année, NetJets crée l’événement durant six jours à Art Basel, à la fois sur l’édition de Bâle et sur celle de Miami Beach, à travers leur lounge VIP, en proposant toute la semaine des services d’accueil pour les propriétaires d’appareils et l’accès au salon sur les journées VIP. La compagnie d’aviation a vu son trafic vers Bâle augmenter d’environ 19% entre 2015 et 2016, et cette année elle devrait comptabiliser 90 vols de plus.

