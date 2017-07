Norwegian reçoit ses premiers Boeing 737 Max

Article publié le 30 juin 2017 par David Dagouret

Le 29 juin, la compagnie norvégienne a pris livraison ses deux premiers Boeing 737 Max 8.

Boeing a organisé, hier et à Seattle, une cérémonie de livraison de deux Boeing 737 Max 8 pour la compagnie Norwegian. Avec la livraison de ces deux appareils, Norwegian devient la première compagnie européenne à exploiter un Boeing 737 Max.

La compagnie Norwegian déploiera ses deux Boeing 737 Max 8 sur des vols transatlantiques entre l'Europe du nord et la côte est des Etats-Unis.

Précisons que la compagnie norvégienne exploite actuellement plus de 100 Boeing 737-800 NG et une douzaine de Boeing 737-8 et 787-9 Dreamliner.

