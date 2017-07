Novair reçoit son premier A321neo

Article publié le 30 juin 2017 par David Dagouret

La compagnie suédoise a pris livraison de son premier Airbus A321neo.

Novair, compagnie charter suédoise a pris livraison de son premier Airbus A321neo. L'appareil a été pris en location auprès de la sociét Air Lease Corporation (ALC).

L'appareil va rejoindre les deux autres appareils Airbus de la flotte de la compagnie Novair.

La cabine de l'Airbus A321neo Novair, comporte une classe unique comportant 221 sièges. L'appareil est équipé de deux moteurs CFM Leap-1A.

L'Airbus A321neo Novair sera basé à Stockholm et opéra des vols charters depuis la Suède, le Danemark et la Norvège vers le sud de l'Europe et l'Egypte.

