Salon Le Bourget 2017 : Boeing annonce les avions qui seront présents

Seul, le 737 MAX 9 effectuera des démonstrations en vol.

Le constructeur américain, Boeing, a dévoilé la liste des avions qui seront présents lors du 52e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se déroulera du 19 au 25 juin à l’aéroport de Paris-Le Bourget.

Cette année, seul, le Boeing 737 MAX 9 effectuera des démonstrations en vol. Alors que Boeing avait habitué les spectateurs à des impressionnantes démonstrations en vol du 787 Dreamliner, il restera au sol durant cette édition.

En effet Boeing présentera bien un Boeing 787-10 mais seulement au statique.

Le Boeing 787-10 Dreamliner est le dernier-né de la famille 787, le plus long des Dreamliner. Cet avion a effectué son premier vol en mars et devrait rentrer en service en 2018.

Boeing à préciser que Qatar Airways avait prévu de présenter un 777-300ER dont la cabine en classe affaires vient d’être entièrement réaménagée.

Le ministère américain de la Défense (US DoD) quant à lui devrait présenter plusieurs appareils Boeing, l’avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine (ASM) P-8A Poseidon ; le V-22, un avion polyvalent à rotors basculants ; ainsi que l’hélicoptère d’attaque AH-64 Apache et l’hélicoptère de transport lourd Chinook CH-47.

Plusieurs hauts dirigeants de Boeing seront présents au Bourget. Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing, sera accompagné des responsables des trois divisions de la Société : Kevin McAllister, président & CEO de la division Aviation Commerciale (BCA) ; Leanne Caret, présidente et CEO de la division Défense, Espace et Sécurité (BDS) ; et Stan Deal, président et CEO de la nouvelle division dédiée aux services (BGS).

Marc Allen, président de Boeing International a déclaré : "Nous nous réjouissons de présenter nos produits civils et de défense à la pointe de l’innovation, ainsi que nos capacités de services, à nos clients et d’autres acteurs clés du monde entier ".

