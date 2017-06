STELIA Aerospace a livré la pointe avant équipée du tout premier BelugaXL

Article publié le 2 juin 2017 par David Dagouret

Le site de Méaulte de STELIA Aerospace a livré, à son client Airbus, la pointe avant, équipée de l’ensemble de ses systèmes, du tout premier BelugaXL.

Acheminée depuis le site de Méaulte jusqu’à la chaîne d’assemblage d’Airbus à Toulouse par le BelugaST, cette section présente des caractéristiques impressionnantes : 12m de long, 6m de large, 4m de haut et un poids total de 8,2 tonnes. L’installation des systèmes de l’avion représente près de 1 200m de harnais électriques (60 km de câbles) et 400m de tuyaux métalliques et composites.

Depuis janvier 2015, les équipes de quatre sites de STELIA Aerospace (Méaulte, Saint- Nazaire, Tunis et Toulouse) ont travaillé en étroite liaison avec les équipes d’Airbus pour assurer la conception, l’assemblage et l’équipement de cette section emblématique du futur super-transporteur de l’avionneur européen.

Le BelugaXL, appareil de dernière génération, est le successeur de l’actuel BelugaST. Le programme a été lancé en novembre 2014, afin de répondre aux besoins accrus de capacité de transport dûs à la hausse des cadences de production. Dans ce contexte, Airbus a décidé d’accroître la capacité de sa flotte de BelugaST existante et de développer et produire cinq nouveaux BelugaXL, dérivés de son gros-porteur polyvalent, l’A330.

Après la conception par les ingénieurs STELIA Aerospace du bureau d’études de Toulouse, le site de Saint-Nazaire a assuré la réalisation des tuyauteries ainsi que l’étirage et le formage des panneaux et la réalisation de pièces mécaniques complexes, le site de Tunis a produit plusieurs pièces métalliques, tandis que l’assemblage et l’équipement de la pointe avant ont été assurés par le site de Méaulte. C’est la première fois que le site de Méaulte livre une pointe avant complète, équipée de l’ensemble de ses systèmes, démontrant ainsi sa capacité à livrer une section « Plug-and- Fly.

Cédric Gautier, Président de STELIA Aerospace, a déclaré : "Nous sommes fiers de cette livraison, dans les délais, de la première pointe avant du futur BelugaXL. Les équipes de STELIA Aerospace ont travaillé dur pendant 30 mois afin de livrer, à la date exacte demandée, cette section emblématique, aux dimensions hors-normes et d’une conception à la pointe de l’innovation. Cette livraison d’une pointe avant entièrement équipée, "Plug-and-Fly" est de plus une grande première pour le site de Méaulte."

La prochaine étape pour STELIA Aerospace sera la livraison, cet été, de l’ensemble section de fuselage supérieur / porte-cargo, actuellement fabriquée sur le site de Rochefort.

