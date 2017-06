XL Airways fait décoller un nouvel Airbus A330

Article publié le 26 juin 2017 par David Dagouret

La flotte de la compagnie française XL Airways s’agrandit avec l’entrée en service d’un quatrième Airbus A330 immatriculé F-HXXL. L’avion a effectué hier son premier vol commercial en s’envolant pour Los Angeles.

Afin de soutenir son développement, XL Airways accroit ses capacités en intégrant à sa flotte tout Airbus un nouvel appareil long-courrier A330-200. Celui-ci s’ajoute aux deux A330-200 et à l'A330-300 déjà en opération. En fonction des saisons et afin de répondre à la demande sur les pointes de trafic, XL Airways a par ailleurs recours à l'affrètement de compagnies partenaires et exploite jusqu'à 6 gros porteurs en simultané. L'arrivée de ce nouvel avion permettra d'augmenter l'offre en sièges tout au long de l'année et notamment de proposer la desserte des Antilles françaises au départ de la province.

Le F-HXXL, msn 597, peut accueillir 354 passagers dans sa configuration monoclasse. Comme le reste de la flotte, il est équipé du système de divertissement sans-fil "XL Cloud". Basé à Paris-Charles de Gaulle, il sera prioritairement affecté à la desserte des Etats-Unis et de La Réunion à l'été 2017, avant d’être déployé sur l'ensemble du réseau de la compagnie.

La compagnie a déjà annoncé son intention d’intégrer un 5e Airbus A330 l’année prochaine, en lien avec ses projets d’expansion à moyen terme.

Laurent Magnin, Président du groupe XL Airways a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir ce nouvel avion sur le tarmac de Paris-Charles de Gaulle. Il illustre l'attitude conquérante de notre compagnie face à son environnement et l'ambition qui nous caractérise de consolider nos opérations en offrant un produit homogène à nos clients. C'est un message positif pour l'ensemble de nos partenaires et pour nos équipes qui portent la croissance de notre entreprise."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet