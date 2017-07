Airbus livre son 100e A350 XWB

Article publié le 26 juillet 2017 par David Dagouret

Le 100e Airbus A350 a été livre à la compagnie China Airlines

Airbus a livré son 100ème A350 XWB, 30 mois seulement après la première livraison en décembre 2014. Ce 100ème appareil est un A350-900 livré à China Airlines, il est immatriculé B-18908, msn 121. Cet appareil est le septième Airbus A350-900 XWB livré à la compagnie China Airlines.

Fabrice Brégier, Directeur Général Délégué d'Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Le seuil des 100 livraisons de l'A350 XWB est franchi alors que cet appareil connait la hausse la plus rapide des cadences de production de gros-porteurs, en bonne voie pour atteindre l'objectif de 10 livraisons d'A350 par mois d'ici fin 2018. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de livrer cet appareil à notre client de longue date, China Airlines. L'A350, qui définit de nouveaux standards d'efficacité et de confort pour les vols long-courriers, est donc l'appareil idéal qui permettra à China Airlines de développer son réseau long-courrier."

Nuan-shuan Ho, Chairman de China Airlines a déclaré : "China Airlines est très heureuse de réceptionner le 100ème A350 XWB. Ce nouvel appareil, qui affiche des performances remarquables, a atteint, voire dépassé nos attentes à tous les niveaux, notamment en termes d'efficcacité opérationnelle, de réduction significative de la consommation de carburant et de standards de confort offerts à nos passagers. La demande mondiale en transport aérien poursuivra sa forte croissance, en particulier pour les vols long-courriers reliant l'Asie à l'Europe et l'Amérique du Nord. L'A350 XWB est l’un des atouts majeurs de notre flotte et jouera un rôle essentiel pour le développement de notre réseau long-courrier."

