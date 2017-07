AFI KLM E&M remporte l’appel d’offres pour l’entretien des AWACS de l’armée de l’air française

Article publié le 21 juillet 2017 par David Dagouret

Outre le maintien en conditions opérationnelles (MCO), la compétition portait sur une importante modification avionique qui sera conduite en partenariat avec Boeing.

AFI KLM E&M a remporté l’appel d’offres de la Direction générale de l’armement (DGA) portant sur un marché unique couvrant le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) et la rénovation cockpit de la flotte AWACS de l’armée de l’air française, composée de quatre appareils. Le MCO regroupe l’entretien avion, équipements et moteurs de la flotte. Si le soutien en exploitation reste à la charge de l’armée de l’air, AFI KLM E&M assurera la maintenance industrielle en hangar, l’ingénierie des moteurs, ainsi que la totalité de la chaîne logistique, y compris la gestion des stocks, ainsi que la maintenance du système d’information dédié à l’AWACS, qui gère, entre autres, la confidentialité des échanges d’informations. La partie MCO du marché sera pilotée par la SIMMAD (Structure intégrée du MCO des matériels aéronautiques de la Défense).

Une modification pour la rénovation du cockpit de l’AWACS (RCA) constitue une part importante de ce marché. Mis en service au début des années 1990, l’avion subira une rénovation totale de son avionique, y compris la refonte de son pilote automatique et de sa centrale intertielle.

Pour assurer cette prestation dans les meilleures conditions, AFI KLM E&M a fait appel à Boeing Defense, Space & Security. Partenaire majeur de ce contrat, l’avionneur avait déjà conçu une modification similaire pour l’US Air Force et l’OTAN. Dans le cadre de ce partenariat, AFI KLM E&M assurera la maîtrise d’œuvre de la modification, tandis que le processus de certification sera pris en charge par Boeing, titulaire du certificat de type.

AFI KLM E&M et Boeing Defense, Space & Security n’en sont pas à leur première collaboration sur le produit AWACS. Ces dernières années, AFI KLM E&M a par exemple collaboré avec le groupe américain sur une importante opération de Mid Life Upgrade (MLU) dans le cadre d’un contrat avec l’US Air Force.

Commentant le choix de la DGA, la Directrice générale adjointe AIR FRANCE KLM Engineering & Maintenance, Anne Brachet, a déclaré : "nous sommes très fiers d’avoir remporté cette compétition et nous avons à cœur de fournir la meilleure prestation possible à la DGA et à notre client final, l’armée de l’air – un partenaire de longue date. Nous mettrons en œuvre toute notre expertise du MCO pour assurer à notre client la parfaite disponibilité de sa flotte".





