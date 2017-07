Aigle Azur aide les passagers à mobilité réduite

Article publié le 17 juillet 2017 par David Dagouret

Aigle Azur propose une assistance pour les personnes à mobilité réduite à travers sa carte Sésame.

À l’écoute de ses passagers et cherchant constamment à leur offrir le meilleur service, Aigle Azur proposera à partir du 18 juillet 2017, une carte Sésame exclusivement réservée aux personnes à mobilité réduite. Celle-ci a été conçue en collaboration avec les services médicaux, les personnels d’aéroport et les membres d’équipage dans le but de simplifier les démarches des passagers à mobilité réduite.

Cette carte est gratuite, nominative et non cessible, valable de/vers toutes les destinations du réseau Aigle Azur pendant un an et renouvelable uniquement après accord préalable du médecin référent de la compagnie.

La carte Sésame permet de conserver uniquement auprès du médecin référent de la compagnie, toutes les informations importantes des passagers à mobilité réduite relatives à leurs besoins médicaux dans le cadre de leurs déplacements aériens, de manière confidentielle. Il ne sera alors plus nécessaire de remplir à chaque voyage le formulaire de suivi médical INCAD / MEDIF. Elle leur permet également de transporter 2 pièces d'équipement de mobilité, mais aussi de l'équipement médical nécessaire (à l'exclusion des fauteuils roulants avec batterie Lithium et l'oxygène).

Un réel gain de temps, des démarches simplifiées, ainsi qu’une prise en charge facilitée en aéroport et à bord, tels sont les avantages proposés par la carte Sésame d’Aigle Azur.

Pour l’obtenir, il suffira de télécharger le formulaire de demande et de renseigner le formulaire INCAD / MEDIF, tous deux disponibles et téléchargeables directement sur aigle-azur.com et permettant d’indiquer toutes les informations utiles sur leur situation médicale. Ces 2 formulaires seront à envoyer à l’adresse suivante :

Aigle Azur

Service Carte Sésame

A l’attention du médecin Aigle Azur

CS 90001

91781 Paray-Vieille-Poste

À réception, le médecin se chargera d’approuver ou non la demande. Aigle Azur procédera ensuite à l’émission de la carte et de l’envoi du courrier à la personne souhaitant bénéficier de ce nouveau service. Un guide d’utilisation de la carte Sésame lui sera également envoyé ou directement téléchargeable sur aigleazur.com.

Une fois en possession de la carte, le passager détenteur pourra l’utiliser à sa guise sur plusieurs vols Aigle Azur.

Les passagers non détenteurs de la carte Sésame et nécessitant une assistance particulière sont invités à informer la compagnie de leurs besoins spécifiques dès la réservation de leur vol. Pour faciliter leurs déplacements, ils peuvent également consulter la rubrique "Passagers nécessitant une assistance" disponible dans l’onglet "Profiter de nos services", en page d’accueil du site internet de la compagnie : www.aigle-azur.com.

