Aigle Azur renouvelle ses cabines

La compagnie aérienne Aigle Azur annonce le renouvellement de ses cabines sur l’ensemble de sa flotte d’ici à fin 2017.

Les nouveaux sièges ont été choisis auprès du fabricant-designer britannique Acro Aircraft Seating. L’ergonomie des sièges offre plus d’espace pour les jambes et pour l’assise et améliore sensiblement le confort de voyage. Le choix des revêtements et des équipements offre une atmosphère hygiénique et raffraichissante. En outre, les sièges étant plus légers, le gain de poids pour chaque avion est de 160 kg, permettant ainsi une réduction de la consommation en carburant.

La cabine Affaires spécifiquement est composée de rangées de 2 x 2 sièges, chacun des sièges étant séparés entre eux par un siège vide équipé d’une tablette. Chaque siège en classe Affaires est équipé d’un port USB permettant de charger tablette ou téléphone portable.

Plusieurs appareils sont déjà équipés et l’intégralité des avions sera modifiée d’ici à novembre 2017, ce qui permettra de finaliser l’harmonisation totale de la flotte.

Lors de notre reportage sur un PNC d'Aigle Azur, nous avions eu comme appareil, un Airbus A320, immatriculé F-HBAO qui était le premier, muni de cette nouvelle cabine.

L’investissement dans ces nouvelles cabines s’accompagne d’un plan plus global d’amélioration de l’expérience client qu’Aigle Azur va dévoiler sous peu.

Michael Hamelink, Président Directeur Général d’Aigle Azur déclare : "Nous sommes ravis de proposer à nos clients des nouveaux sièges et produits à bord de nos avions. Cet investissement est le fruit d’une réflexion générale sur l’ensemble de nos produits et services pour offrir à nos passagers un meilleur confort et une expérience optimale du voyage. Nous avons à cœur de nous améliorer sans cesse. Nous avons hâte de dévoiler nos prochaines nouveautés !"





