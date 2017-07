Aigle Azur s’envole pour Beyrouth

Article publié le 4 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie française a lancé sa nouvelle liaison vers le Liban.

Hier soir, lundi 3 juillet, la compagnie aérienne française Aigle Azur a inauguré son vol direct Paris-Beyrouth. L’appareil A320 sous le numéro de vol ZI627 a décollé à 21h56 avec 131 passagers à bord (vol complet), et est arrivé en avance sur l’heure prévue au Liban à 02h43 (heures locales).

Les passagers de ce vol inaugural ont été accueillis à l’aéroport avec un cocktail festif offert par la compagnie en porte d’embarquement.

Il s’agit de la toute première ligne régulière ouverte par la compagnie au Liban. Ce vol est opéré à l’année en Airbus A320 et A319 configurés en bi-classe avec 4 rotations par semaine. Ces vols sont proposés avec un service de repas chauds et boissons dans les 2 cabines. Tous les passagers bénéficient d’un kit confort, oreiller et couverture ainsi qu’une franchise bagage d’une pièce de 23kg en classe Economique et 2 pièces de 23kg en classe Affaires.

L’aller-retour Paris-Orly Sud – Beyrouth est proposé à partir de 364€ TTC

Les horaires des vols sont les suivants :

ZI627 Paris-Orly - Beyrouth 20h05 01h25 (J+1) Mercredis et vendredis

ZI627 Paris-Orly - Beyrouth 21h55 03h15 (J+1) Dimanches

ZI627 Paris-Orly - Beyrouth 21h30 02h50 (J+1) Lundis (opéré du 26 juin au 11 septembre 2017)

ZI628 Beyrouth – Paris-Orly 03h15 07h00 Jeudis et samedis

ZI628 Beyrouth – Paris-Orly 05h15 09h00 Lundis

ZI628 Beyrouth – Paris-Orly 03h50 07h35 Lundis (opéré du 26 juin au 11 septembre 2017)

La direction de la compagnie a profité de ce vol inaugural pour venir à la rencontre des journalistes locaux en organisant une conférence de presse à Beyrouth cet après-midi pour présenter la nouvelle ligne et les services Aigle Azur.

