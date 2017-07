Air Austral : bilan positif pour sa ligne entre Paris et Mayotte

Article publié le 5 juillet 2017 par David Dagouret

Plus d'un an après le lancement de sa liaison vers Mayotte, Air Austral dresse un bilan positif.

Le 10 juin 2016, Air Austral lançait son premier vol direct entre Paris et Mayotte, devenant ainsi la première compagnie aérienne à desservir Mayotte sans escale depuis la Métropole. Une étape historique, aussi bien pour la destination Mayotte que pour la compagnie réunionnaise.

Aujourd’hui la liaison installée, Air Austral enregistre d’excellents résultats sur cette ligne opérée au moyen du premier Boeing 787-8 français, avion de dernière génération à la pointe de la technologie, proposant 2 classes de voyage à bord : CLUB Austral (business) et LOISIRS (économique). En un an, la compagnie a transporté 54 631 passagers, enregistrant un taux de remplissage moyen de 92%, et transporté 1 085 tonnes de FRET et POSTE.

Pour répondre à la demande croissante des voyageurs, la compagnie réunionnaise offre depuis le mois d’avril dernier, une troisième fréquence hebdomadaire, voire une quatrième fréquence hebdomadaire en période de haute saison, entre Paris-Charles de Gaulle et Dzaoudzi. Air Austral renforce ainsi sa position de leader dans l’Océan Indien.

