Air Canada lance sa liaison vers l'Algérie

Air Canada Rouge a lancé sa liaison entre Montréal et Alger.

Air Canada Rouge, la filiale loisirs du Groupe Air Canada, a inauguré ce week-end une toute nouvelle liaison entre Montréal et Alger, sa deuxième destination en Afrique du Nord après Casablanca.

Benjamin Smith, Président - Transporteurs de passagers d'Air Canada a déclaré : "Air Canada est ravie de proposer ce nouveau service sans escale entre Montréal et Alger, une nouvelle destination qui renforce la place de l'aéroport Montréal-Trudeau en tant que hub stratégique pour l'est du Canada et le nord-est des États-Unis. Il s’agit du seul vol sans escale exploité par un transporteur canadien entre Montréal et la capitale algérienne."

Après le succès rencontré par le service Montréal-Casablanca, désormais assuré à l'année, Alger devient notre 2ème destination en Afrique, ce qui fait d'Air Canada l'un des rares transporteurs internationaux qui exploitent des vols à destination des six continents habités."

Cette nouvelle liaison saisonnière est exploitée par Air Canada Rouge. Les vols sont assurés sur B767-300ER de 282 places avec trois options de confort : la classe économique; la place Préférence avec plus d'espace pour les jambes; et Premium Rouge, offrant plus d'espace personnel et un service supérieur.

L'horaire des vols est prévu de façon à optimiser les correspondances avec les autres vols d'Air Canada à Montréal. Les passagers de tous les vols peuvent cumuler et échanger des miles Aéroplan. En outre, les passagers admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

La liaison Alger-Montréal est proposée aux jours d’opération et horaires suivants :

Vol AC1920, départ à 18h50 de Montréal, arrivée​ à Montréal à 07h40 (+1), lundi, mardi, jeudi et samedi.

Vol AC1921, départ d'Alger à 10h10, arrivée à Montréal à 13h40, mardi, mercredi, vendredi et dimanche.





