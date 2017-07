Air Canada Rouge fête ses 4 ans

Article publié le 5 juillet 2017 par David Dagouret

Air Canada Rouge, la filiale loisirs du Groupe Air Canada, célèbre ces jours-ci son 4ème anniversaire.

Depuis son premier vol, en 2013, le transporteur loisirs d'Air Canada a considérablement étoffé sa flotte en passant de 4 à 49 appareils, créé 1.800 emplois et transporté plus de 16 millions de passagers.

Pour Benjamin Smith, Président - Transporteurs de passagers d’Air Canada : "Comme en témoigne sa croissance constante, Air Canada Rouge a remporté un incroyable succès auprès des clients. La compagnie exploite aujourd'hui plus de 100 liaisons. Elle représente un facteur clé de la stratégie d'Air Canada, nous permettant de proposer plus de fréquences et de capacité afin d'offrir à nos clients un nombre sans cesse croissant de destinations et d'options de voyage."

Depuis le début de l'année, Air Canada Rouge a inauguré plusieurs services vers de nouvelles destinations internationales, notamment Montréal-Marseille/Alger/Reykjavik, Toronto-Berlin/Reykjavik, ainsi que Vancouver-Nagoya/Londres-Gatwick. Cet automne, la compagnie inaugurera Montréal-Lima/Phoenix, Toronto-Carthagène/Belize/Saint-Vincent et Vancouver-Orlando.

Depuis le début de ses activités, le 1er juillet 2013, Air Canada Rouge a continuellement amélioré les services destinés à sa clientèle. Cette année, elle a commencé à proposer un service Internet haute vitesse par satellite à bord. Ainsi, durant le vol, les passagers peuvent envoyer des mails, regarder des vidéos et écouter de la musique en continu, naviguer sur le Web et plus encore. Air Canada Rouge propose maintenant la connectivité par satellite sur l'ensemble de ses appareils A319. La compagnie compte achever l'installation de ce service sur tous ses A321 et B767-300ER d'ici la fin 2018.

