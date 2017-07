Air Côte d'Ivoire reçoit son premier A320 neuf

Article publié le 19 juillet 2017 par David Dagouret

Le 17 juillet dernier, la compagnie de côte d'Ivoire à pris livraison du premier A320 neuf.

Air Côte d’Ivoire, compagnie aérienne nationale de la Côte d'Ivoire basée à Abidjan, a pris livraison de son nouvel Airbus A320 lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Centre de Livraison d’Airbus à Toulouse ce lundi 17 juillet, cérémonie coprésidée par Didier Evrard, Airbus Executive Vice President Programmes et le Général Abdoulaye Coulibaly, Président du Conseil d’Administration de la Compagnie Air Côte d’Ivoire.

Air Côte d’Ivoire avait déjà sélectionné la famille A320 à son lancement en 2012 en raison du confort exceptionnel de sa cabine, de ses faibles coûts d’exploitation ainsi que ses excellentes performances en matière de consommation de carburant. Elle exploite déjà six appareils Airbus (4 A319 et 2 A320) dans le cadre d'un contrat de leasing et dessert 25 destinations en Afrique de l’Ouest et du Centre et au niveau domestique.

La cabine de l’appareil, immatriculé TU-TSV, est configurée en deux classes (16 sièges business et 132 sièges économiques). Elle offre aux passagers de la classe business un confort jusque-là inégalé sur ses routes. En effet elle est équipée du siège business Céleste de Stelia, un siège de toute dernière génération qui volera pour la première fois, sur les avions d’Air Côte d’Ivoire.

Elle apporte aussi aux passagers de la classe économique un niveau de service élevé, en particulier en termes d’éclairage et de connectivité (Internet, téléphone mobile et prises électriques à bord).

Air Côte d’Ivoire dessert à ce jour 20 destinations internationales situées en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations à l’intérieur de la Côte d’Ivoire.

