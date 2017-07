Air France lance une liaison entre Pointe-à-Pitre et Atlanta

Article publié le 25 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie nationale française lancera dès le 21 novembre prochain, une liaison entre la Guadeloupe et les Etats-Unis.

Dès le 21 novembre 2017, Air France proposera sa nouvelle liaison Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) – Atlanta (Etats-Unis). Les clients bénéficieront de deux vols hebdomadaires effectuées en Airbus A320 proposant jusqu’à 170 sièges.

Horaires des vols effectués (en heure locale) :

AF608 : départ de Pointe-à-Pitre à 16h20, arrivée à Atlanta à 20h05, Vols effectués les mardis et samedis.

AF609 : départ d’Atlanta à 10h40 ; arrivée à Pointe-à-Pitre à 15h50, Vols effectués les mercredis.

AF609 : départ d’Atlanta à 10h15 ; arrivée à Pointe-à-Pitre à 15h25, Vols effectués les dimanches.

Cette nouvelle offre répond à la stratégie offensive du Groupe. Dans le cadre de son projet d’entreprise Trust Together, la croissance de la flotte combinée à une utilisation plus intensive de ses avions permettent de proposer de nouvelles liaisons.

Les clients au départ de Pointe-à-Pitre bénéficieront aussi d’une connexion vers plus de 60 destinations américaines et canadiennes via Atlanta opérées par Delta Air Lines. Les passagers pourront ainsi profiter d’un billet unique pour l’ensemble de leur voyage, d’un acheminement des bagages jusqu’à leur destination finale et pourront cumuler et dépenser des Miles sur l’ensemble de ces liaisons.

Les clients au départ des Etats-Unis et du Canada auront quant à eux accès plus facilement aux Antilles françaises, à la Guyane et au réseau régional dans la Caraïbes d’Air France en continuation d’Atlanta.

Cette nouvelle liaison complète le réseau régional dans la Caraïbe proposé par Air France. En effet, les clients au départ de Fort-de-France (Martinique) et de Cayenne (Guyane) pourront aussi rejoindre Atlanta en continuation de Pointe-à-Pitre les mardis et les samedis. Les clients au départ d’Atlanta et en continuation de Pointe-à-Pitre pourront rejoindre Fort-de-France les mercredis et les dimanches ainsi que Cayenne les mercredis.

Le réseau régional dans la Caraïbe d’Air France permet de relier Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Cayenne (Guyane), Port-au-Prince (Haïti), Miami (Etats-Unis) et désormais Atlanta (Etats-Unis). Deux Airbus A320 (170 sièges) et des équipages dédiés à ce réseau effectuent plus de 60 vols par semaine entre ces différents pôles économiques de la région.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet