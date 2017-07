Air Transat s'engage pour l'A321neo LR

Article publié le 11 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne deviendra le premier opérateur du continent nord américain à exploiter l'A321neo LR.

Air Transat a annoncé avoir signé un accord avec AerCap pour la location à long terme (12 ans) de 10 Airbus A321neo LR. Les avions, dont la livraison s’étalera entre le printemps 2019 et l’automne 2020, remplaceront les Airbus A310 de la compagnie, qui seront graduellement retirés de la flotte.

Les A321neo LR seront utilisés pour les destinations Sud et les liaisons transatlantiques. Combinés aux Airbus A330 et aux Boeing 737, ils permettront de couvrir tout le réseau d’Air Transat de façon efficace et économique. Ces A321neo LR compteront 200 sièges répartis entre deux classes, soit Club et Économie. Les sièges seront tous dotés d’écrans tactiles individuels offrant un large choix de divertissement pour tous.

Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat a déclaré : "Les A321neo LR complèteront à merveille notre flotte d’A330 et de B737. De plus, ces appareils représentent une solution idéale pour remplacer nos A310. Grâce à l’accord conclu avec AerCap, nous pourrons continuer d’offrir au meilleur prix possible le service et le confort auxquels nos clients sont habitués. Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec le chef de file mondial de la location d’avions, avec qui nous entretenons une collaboration fructueuse depuis longtemps."

Le chef de la direction d’AerCap, Aengus Kelly, a quant à lui déclaré : "Étant donné notre association de longue date avec Air Transat, nous sommes évidemment ravis de contribuer à sa croissance. La flotte d’Air Transat va passer à un niveau supérieur avec l’ajout du A321neo LR, un appareil qui offre un rayon d’action et une efficience sans équivalent sur le segment des monocouloirs, tout en assurant un confort exceptionnel aux passagers."

Air Transat sera parmi les premiers transporteurs à exploiter la nouvelle version à long rayon d’action (LR) de l’Airbus A321neo (New Engine Option). L’A321neo LR peut parcourir 4 000 milles nautiques (7 400 km), soit le plus grand rayon d’action de tous les monocouloirs. Ce type d’avion convient parfaitement aux différentes liaisons offertes par Air Transat. En particulier, son gabarit assure une grande flexibilité sur le plan de la commercialisation et de la fréquence des vols, tandis que sa faible consommation de carburant permettra de maintenir un coût par siège aussi bas que possible tout en diminuant l’empreinte carbone.

Air Transat compte actuellement 31 appareils permanents au sein d’un modèle unique de flotte flexible qui lui permet de déployer un plus grand nombre de gros porteurs l’été pour la haute saison transatlantique et de petits porteurs l’hiver, pour la haute saison des destinations soleil.

