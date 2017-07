Airbus : grosse commande avec la Chine

Article publié le 5 juillet 2017 par David Dagouret

Airbus et China Aviation Supplies Holding Compagny ont signé un accord pour 140 appareils.

China Aviation Supplies Holding Company (CAS) a signé un accord général (GTA – General Terms Agreement) avec Airbus, portant sur l'acquisition de 140 appareils. Cet accord comprend 100 appareils de la famille A320 et 40 de la famille A350 XWB, reflétant la forte demande des compagnies chinoises pour des appareils exploitables sur tous les segments du marché, depuis les lignes nationales et low-cost jusqu'aux lignes long-courriers régionales et internationales.

Ce GTA a été signé à Berlin par Tom Enders, CEO d'Airbus, et Sun Bo, Executive Vice President de CAS, en présence du Président chinois Xi Jinping, en visite officielle, et de la Chancelière allemande Angela Merkel.

L'accord est estimé à près de 22 milliards de dollars (20 milliards d'euo) au prix catalogue.

Tom Enders a déclaré : "Cette commande significative constitue un véritable vote de confiance envers nos produits leaders des segments monocouloirs et gros-porteurs. La Chine est à ce jour l'un des marchés majeurs de l'aviation dans le monde, et c'est pour nous un honneur de contribuer au développement et à la croissance rapides de l'aviation civile chinoise grâce à notre gamme de produits compétitive."

Selon les dernières prévisions globales de marché (GMF) 2017-2036 d'Airbus, la flotte mondiale d'avions commerciaux d'une capacité supérieure à 100 sièges va plus que doubler au cours des 20 prochaines années, pour représenter plus de 40 000 appareils. Une croissance qui s’explique par la hausse du trafic de 4,4 pour cent par an. Les marchés émergents tels que la Chine restent un véritable moteur de croissance, et il est prévu que le transport aérien intérieur en Chine deviendra le plus important au monde.

Fin mai 2017, la flotte d'Airbus en service auprès d'opérateurs chinois représentait environ 1 440 appareils, dont près de 1 230 avions de la famille A320. L'A350 XWB a fait l'objet d'un signe fort de confiance de la part de plusieurs clients chinois. Les performances opérationnelles inégalées et le confort de l'A350 XWB constitueront un avantage concurrentiel pour les compagnies chinoises, et attireront un plus grand nombre de passagers sur les lignes internationales.

