Al Blackman, mécanicien chez American Airlines depuis 75 ans !

L'employé de la compagnie américaine depuis 75 ans, entre dans le livre Guiness des records.

Azreil Al Blackman, Mécanicien en chef d’American Airlines à l’aéroport de New York- Kennedy, a fêté hier ses 75 ans de service. A l’occasion d’une cérémonie officielle qui s’est tenue à JFK, la compagnie a rebaptisé un Boeing 777 en son honneur

Doug Parker, Chairman et CEO d’American Airlines, a déclaré : "Au nom de nos plus de 100.000 employés, nous sommes particulièrement honorés de pouvoir célébrer cet anniversaire. Al a travaillé quasiment sur tous les types d’appareils mis en service par American depuis les années 40s jusqu’aux B777 d’aujourd’hui. Son implication sans faille et son dévouement pour former les autres ont fait de nous une meilleure compagnie."

A cette occasion, le Livre Guinness des Records a remis à Al Blackman le titre de "mécanicien aéronautique ayant eu la plus longue carrière au monde".

A seulement 16 ans, Al Blackman était déjà diplômé de l’Aviation High School de Manhattan et rejoignait American Airlines (qui s’appelait à l’époque American Export Airlines) en tant qu’apprenti, payé 50 cents de l’heure. Au cours de ses 75 ans de carrière chez American, Al Blackman a travaillé sur bon nombre d’appareils parmi les plus fascinants. Bien qu’il démarrait sa journée de travail à 5 heures du matin, Al Blackman arrivait la plupart du temps au hangar de maintenance dès 3 heures.

Pour Robert Needham, Senior Manager Aircraft Line Maintenance à JFK : "Lorsque j’ai commencé en tant que mécanicien junior, Al était mon chef d’équipe et il fêtait déjà ses 45 ans de service ! Je me suis dit à l’époque : ‘45 ans au sein de la même compagnie, c’est à peine croyable !’ Et voilà que 30 ans plus tard, nous sommes à nouveau réunis pour fêter ses 75 ans de carrière ; c’est absolument phénoménal !"

Il y a 25 ans, Al Blackman avait déjà été distingué en recevant le prestigieux prix "Charles E. Taylor Master Mechanic" de la Federal Aviation Administration ; une récompense réservée aux professionnels ayant atteint 50 ans d’expérience en matière de maintenance aéronautique.

En réponse à l’honneur qui lui était rendu pour sa longue et impressionnante carrière, Al Blackman a tout simplement déclaré : "Quand vous aimez ce que vous faites, ce n’est pas du travail".

