ATR et TransNusa étendent leur contrat de maintenance globale

ATR et la compagnie aérienne indonésienne annoncent l’extension de leur contrat de maintenance globale (GMA).

Signé en 2014, le contrat initial couvrait la réparation, la révision et l’approvisionnement en Unités remplaçables en piste des deux ATR 72-600 de la compagnie régionale ; il était assorti de services de maintenance des hélices et des buses d’injection de carburant, et de la mise à disposition d’un stock de pièces détachées sur le site de la compagnie.

Ce GMA liant ATR et TransNusa sera prolongé de plusieurs années et le nombre d’avions couverts passera de deux à cinq. TransNusa procède en effet à l’introduction progressive de trois nouveaux ATR dans sa flotte : deux ATR 42-500 et un ATR 72-600.

Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR a déclaré : "Nous sommes ravis d’étendre notre contrat de maintenance avec TransNusa. Cette décision prouve que les opérateurs apprécient la qualité et les coûts optimisés des activités d’après-vente d’ATR. La relation client et les services de support sont au cœur de la stratégie que nous menons pour conserver notre rang de leader de l’aviation régionale. TransNusa s’assure ainsi qu’elle bénéficie des plus hauts niveaux de maintenance et de disponibilité."

Bayu Sutanto, Directeur général de TransNusa, a commenté : "Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec ATR. Alors que nous avons décidé d’introduire de nouveaux ATR dans notre flotte, nous tenons à nous assurer que nous bénéficions du savoir-faire de pointe du constructeur de nos avions, afin d’optimiser nos opérations quotidiennes. "

Aujourd’hui, un tiers de la flotte d’ATR en service est couvert par des GMA ATR. Le marché indonésien revêt une importance particulière pour le constructeur, car près de 100 ATR y sont opérés par douze compagnies aériennes. Grâce à un large réseau de centres de service client et d’entrepôts de pièces détachées aux quatre coins du monde, ATR fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 à ses opérateurs. Cette interface unique permet de simplifier considérablement les opérations de maintenance des appareils.

