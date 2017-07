ATR obtient de l’AESA la certification de la nouvelle suite avionique Standard 3 des ATR -600

Article publié le 11 juillet 2017 par David Dagouret

Cette nouvelle suite avionique est le fruit d’une collaboration avec Thales.

L’ agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a certifié les dernières innovations des systèmes avioniques de l’ATR 42-600 et de l’ATR 72-600, mises au point conjointement par ATR et Thales. La version « Standard 3 » de la suite avionique des ATR -600 permet de mieux appréhender l’environnement opérationnel et entend optimiser les capacités d’approche, tout en offrant aux pilotes une interface plus conviviale. Elle inclut également des outils conçus pour optimiser les activités d’exploitation des compagnies aériennes. Le Standard 3 intègre notamment la fonction RNP-AR 0.3/0.3, un système de vision synthétique, des protections haute et basse vitesse supplémentaires, ainsi que des procédures et bases de données personnalisables. Cette version sera installée sur les nouveaux ATR -600 dès la fin 2017.

La fonctionnalité RNP-AR 0.3/0.3 (Required Navigation Performance with Authorisation Required) est proposée en option. L’introduction d’un système de navigation inertielle (IRS), fourni par Thales, permettra d’emprunter des couloirs aériens de 0,3 milles nautiques de demi-largeur. Les compagnies aériennes seront ainsi en mesure d’évoluer plus facilement en conditions difficiles, notamment dans les zones montagneuses ou dans les environnements marqués par un trafic dense. La version précédente, Standard 2, offrait des capacités similaires en approche, mais seulement d’un mille nautique pour les départs et les remises de gaz. Le développement du RNP-AR 0.3/0.3 a été cofinancé avec Air New Zealand, qui avait demandé à ATR de développer cette fonctionnalité.

Un système de vision synthétique (SVS) sera proposé dans la suite avionique Standard 3, une première dans le monde du transport aérien commercial. Ce système permettra aux pilotes de mieux appréhender l’environnement dans lequel ils opèrent.

La nouvelle suite avionique intègre également des protections supplémentaires à haute et basse vitesse : lorsque l’avion excède les limites de vitesse, l’équipage est alerté et son guidage est adapté automatiquement. Elle proposera par ailleurs des fonctionnalités personnalisables, notamment des bases de données de plans de vol ou des procédures, afin de pouvoir adapter les opérations quotidiennes aux attentes des compagnies.

Le Standard 3 pourra être installé sur les ATR -600 déjà en service grâce à une simple mise à niveau logicielle de la suite avionique. À ce jour, près de 400 ATR -600 sont opérés dans le monde entier.

La nouvelle suite avionique est le fruit d’une étroite coopération entre ATR et Thales et a nécessité deux années de développement. ATR, et Thales en qualité d'intégrateur de systèmes de rang 1, ont conçu un système avionique clé en main adapté aux ATR -600.

Alessandro Amendola, Directeur Technique d’ATR, a déclaré : "La nouvelle suite avionique Standard 3 est appelée à simplifier les opérations des compagnies aériennes. Elle contribuera très largement à maintenir les ATR à la pointe de la technologie tout en confirmant leur réputation d’appareils régionaux les plus prisés du marché."

Peter Hitchcock, Directeur Avionique Commerciale de Thales, a indiqué pour sa part : "Cette certification est le résultat d'un partenariat fructueux avec ATR. Nous sommes particulièrement fiers d’apporter notre contribution au programme ATR -600 et de participer à l’amélioration continue de cette suite avionique, en vue d’enrichir toujours plus les fonctionnalités proposées aux opérateurs de ces appareils."

