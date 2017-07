Austrian Airlines lance son service de visite virtuelle de la cabine au processus de réservation

Article publié le 3 juillet 2017 par David Dagouret

Le dispositif est valable depuis le 1er juillet et il permet aux voyageurs de visualiser l’intérieur des cabines avant de réserver leurs places.

Depuis le 1er juillet 2017, les passagers effectuant une réservation sur le site Internet d’Austrian Airlines ont la possibilité de visualiser l’intérieur des cabines de l’ensemble de sa flotte aérienne, grâce à myPanorama, une visite virtuelle 360°. Ils peuvent ainsi effectuer une visite à bord d’un avion en un clic, mais également, au fur et à mesure de la visite, lire les informations complémentaires sur les services additionnels offerts par la compagnie : l’offre de restauration, d’eJournals (presse électronique) et de shopping à bord, la réservation des sièges, les sièges avec un espace plus large pour les jambes, des services dédiés aux enfants, et bien d’autres.

Julian Fischer, Directeur Innovation d’Austrian Airlines a déclaré : "Depuis le début du mois de juillet, les passagers ont la possibilité de visiter virtuellement le type d’avion sur lequel ils vont voyager, durant le processus de réservation. Ils peuvent également commander des services supplémentaires, sur demande."

Accessible depuis l’adresse www.austrian.com/360, myPanorama permet de se rendre virtuellement à bord de n’importe quel type d’avion de la compagnie, qu’il fasse partie de la famille long-courrier, moyen-courrier ou court-courrier. Ainsi, en cliquant sur l’icône « 360° » située en bas de l’écran, il est désormais possible de visiter la Business Class du Boeing 777-200 et de lire, via une icône rouge (+), un complément d’information concernant la dernière génération de sièges ou l’offre de journaux digitaux. En moyen-courrier, les passagers peuvent se rendre à bord d’un Airbus A320, et d’en apprendre plus sur myAustrian FlyNet, l’offre Wi-Fi proposée aux voyageurs sous forme de 3 forfaits au choix. Enfin, les passagers ayant choisi une destination plus proche peuvent visualiser l’intérieur d’un Embraer 195 dont les sièges en Business Class offrent une configuration deux par deux, laissant systématiquement une seconde place libre, pour garantir encore plus de confort. Cette prestation est proposée sur l’ensemble des appareils de la flotte. Sur la flotte Airbus, en Business Class et en configuration de trois places, le siège central reste également vacant.

En rajoutant myPanorama au processus de réservation de ses vols, Austrian Airlines devient la première compagnie aérienne dans le monde à proposer ce type de service innovant aux voyageurs.

L’offre vient compléter la gamme de services digitaux actuellement proposée par Lufthansa Group sur l’ensemble de ses compagnies aériennes, au sol comme dans les airs. Avec un investissement majeur de 500 millions d’euros prévu d’ici à 2020, le groupe donne un véritable coup d’accélérateur dans le domaine de la digitalisation et de la personnalisation de ses services, afin d’offrir à sa clientèle une offre sur-mesure répondant encore plus à ses attentes.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet