Boeing et Dassault Systèmes annoncent l’extension de leur partenariat

Article publié le 25 juillet 2017 par David Dagouret

Boeing étend l’utilisation des solutions Dassault Systèmes en choisissant la plateforme 3DEXPERIENCE, incluant la gestion des opérations industrielles et la gestion du cycle de vie des produits

Dassault Systèmes et Boeing annoncent l’extension de leur partenariat. Boeing va élargir le déploiement des produits développés par Dassault Systèmes avec la plateforme 3DEXPERIENCE qui sera utilisée pour l’ensemble de ses programmes de développement d’avions commerciaux et de produits militaires et spatiaux

Cette décision fait suite à un processus de mise en concurrence incluant l’analyse rigoureuse des capacités techniques et fonctionnelles, des coûts et des avantages commerciaux à travers toute la chaîne de valeur. Boeing va déployer la plateforme 3DEXPERIENCE en différentes étapes et va s’appuyer sur les industry solution experiences Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to Operate et License to Fly. L’utilisation de ces solutions spécialement conçues pour l’industrie aéronautique et défense va permettre à Boeing de renforcer la collaboration digitale de bout en bout dans les domaines de la conception, de l’ingénierie, de l’analyse, de la planification de la production et de l’exécution en atelier à tous les niveaux de l’entreprise.

Bernard Charlès, directeur général et vice-président du conseil d’administration de Dassault Systèmes a déclaré : "Dassault Systèmes est fier de collaborer avec Boeing et d’être le partenaire de confiance d’une entreprise qui entame son deuxième siècle à la pointe de l’innovation. Boeing montre la voie à son industrie mais influence aussi l’évolution de tous les secteurs industriels de la société moderne. Nous vivons un tournant de l’ère industrielle et faisons de nouveau voler en éclat le modèle industriel. L’échange parallèle de données entre les opérations virtuelles et réelles va transformer la chaîne d’ajout de valeur en une chaîne de création de valeur. L’ensemble de l’entreprise ‘étendue’ peut ainsi mesurer et contrôler les processus industriels de façon continue en vue de maximiser l’efficacité et le potentiel de croissance. C’est cela le business à l’ère de l’expérience."

L’utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE permet de réduire les coûts d’intégration et de support, d’améliorer la productivité, de favoriser l’innovation et d’accompagner l’introduction de processus basés sur des bonnes pratiques, en vue de standardiser le travail d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. La plateforme 3DEXPERIENCE peut non seulement simuler des produits et des processus, mais également identifier et éliminer les risques et les problèmes de qualité potentiels avant de lancer la production. La source unique de données qu’elle constitue avec ses différentes applications va fournir en temps réel des informations fiables et exécutables, et assurer la transparence de la communication à tous les niveaux de l’entreprise et au sein de la supply chain, ainsi que dans toutes les générations de produits. Cette continuité numérique permet d’améliorer les capacités d’analyse et de traitement des données.

Ted Colbert, CIO et Senior Vice President Information Technology & Data Analytics de Boeing a quant à lui déclaré : "Notre décision d’adopter la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes marque une étape clé dans notre transformation digitale. Cet outil numérique fournit les moyens de conception et de fabrication globaux qui nourriront le deuxième siècle de notre histoire. La valeur de ce partenariat stratégique étendu réside dans une volonté mutuelle de transformer la façon dont Boeing connecte, protège, explore et inspire le monde."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet