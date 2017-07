Création du premier centre de maintenance et de réparation entre Safran Landing Systems et China Eastern Airlines

Article publié le 23 juillet 2017 par David Dagouret

Le 20 juillet 2017, Safran landing Systems et China Eastern Airlines, ont posé la première pierre du centre de maintenance, réparation et révision générale des trains d’atterrissage de la nouvelle joint-venture XIESA.

Situé sur la zone aéroportuaire de la ville de Xi’an, le centre de maintenance, est la concrétisation de XIESA (Xi’an CEA Safran Landing Systems Services CO Ltd), la joint-venture créée le 1er novembre 2016 par China Eastern Airline, l’un des trois groupes majeurs chinois dans le transport aérien et Safran.

La ville de Xi’an, qui accueille déjà un hub de maintenance pour la flotte de China Eastern Airlines, offre aux deux partenaires une situation géographique idéale au départ de la « Route de la Soie » et du nouveau réseau ferroviaire devant relier la Chine à l’Europe. La capitale du Shaanxi présente aussi un bassin de compétences de premier plan pour XIESA, désireuse de porter un service de proximité de haut niveau. La société vise prioritairement le marché domestique chinois, la Chine constituant l'un des tous premiers marchés de l'aéronautique mondial, avec des flottes d'avions mono-couloir qui arrivent à maturité et nécessitent des révisions générales de leurs trains d'atterrissages.

Vincent Mascré, Président de Safran Landing Systems a déclaré : "Aujourd’hui est le jour très symbolique de la pose de la première pierre de cette implantation industrielle. Née des relations de partenariat nouées de longue date avec la compagnie China Eastern Airlines, la joint-venture s’est concrétisée il y a quelques mois et nous débutons aujourd’hui la construction du site qui sera la vitrine chinoise de notre savoir-faire et du service que nous souhaitons offrir à nos clients. Nous sommes également très fiers de nous installer à Xi’an, cette ville symbole. Je suis également très honoré de poser la première pierre de cette usine en présence de Qinjian Lou, secrétaire du comité CPC de la Province du Shaanxi, de Jian He, Directeur du Comité administratif de la nouvelle zone aéroportuaire de Xi’an, accompagnés d’une délégation d’officiels, nous assurant leur soutien dans cette entreprise."





