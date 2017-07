Deer Jet présente son luxueux 787 Dream Jet (photos)

Article publié le 1 juillet 2017 par David Dagouret

Le 30/06/2017, Deer Jet a organisé la découverte de son luxueux avion d'affaire et Aeroweb-fr.net était présent.

La compagnie Deer Jet a été créée en 1995 en tant que compagnie aérienne chinoise, filiale du groupe HNA. La compagnie qui opérait auparavant des vols charters en Asie, est devenue depuis 2001 la plus grande compagnie d'aviation privé et d'affaires en Asie. Deer Jet est basée à Hong Kong.

La compagnie exploite de nombreux appareils d'affaires : Airbus A319, Hawker, Gulfstream, Boeing 737 et Boeing 787 depuis septembre 2016.

Dans le cadre de son rendez-vous mondial "Dreams Encounter the world" (les rêves rencontrent le monde), Deer Jet a présenté ce vendredi 30 juin, à l'aéroport du Bourget, son premier Boeing 787 Dream Jet immatriculé 2-DEER entièrement aménagé avec une luxueuse cabine pour des voyageurs fortunés.

La cabine a été créée par le designer français, Jacques Pierrejean et il a fallu plus de 2 ans et demi pour achever l'intérieur du Dream Jet.

Extérieurement, il s'agit d'un Boeing 787-8 qui semble être comme tous les autres Dreamliner de la planète mais lorsque l'on monte l'escalier et que l'on passe l'entrée de l'avion, on sait déjà que c'est un Dreamliner hors du commun.

Une fois à l'intérieur, j’ai emprunté un long couloir qui m’a amené au poste de pilotage et à l'espace repos des pilotes.

Quatre pilotes sont prévus sur certains vols. En effet le Dream Jet est capable de voler 17 h non stop avec une distance franchissable de près de 15 789 km.

L'équipage est composé de pilotes et d'hôtesses qui ont été choisis parmi le personnel de la compagnie Hainan Airlines (groupe HNA).

J’ai repris le couloir pour revenir vers le milieu de l’appareil où les choses sérieuses ont commencé. En effet, je suis arrivé au milieu de l’appareil, dans une cabine très spacieuse et luxueuse qui ressemblait plus à un salon d'appartement d'une somptueuse résidence sur la côte d'azur.

La cabine principale est composée de toutes les commodités pour la vie privée avec près de 220m² habitable en tout.

La chambre principale est digne d’une suite fastueuse d’un hôtel 5 étoiles avec un grand lit “king size” avec une salle de bain privée disposant d’une douche à l’italienne et un dressing où sont exposées des montres aux prix uniques et hallucinants d’un million de dollars.

J’ai poursuivi ma visite et je suis arrivé à l’arrière du Dream jet où a été aménagée une dernière partie “ la classe invité”. Cette classe est également magnifique et digne d’une première classe avec beaucoup d’espace et de nombreux avantages. Elle est composée de 18 sièges très spacieux et très confortables.

D’après Deer Jet, son Dream Jet peut accueillir un total de 40 passagers.

Avant de quitter cet appareil hors du commun, j’ai demandé, à qui était destiné ce type d’appareil et quels étaient les noms des clients éventuels pour ce Dream Jet. Je n’ai pas eu de réponse mais la seule chose qu’on m’a précisé, c’est qu’il fallait dépenser 70 000 dollars de l’heure pour pouvoir voler à bord d’un tel avion. Je vous laisse calculer le prix si vous décidez de partir à Perth en Australie avec près de 17 heures de vol.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet