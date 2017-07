Article publié le 14 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie anglaise, anticipe le brexit avec la création d'une nouvelle compagnie basée en Autriche.

EasyJet, compagnie low-cost basée à Londres Luton, a annoncé, aujourd'hui, qu'elle avait engagé une procédure pour l'obtention d'un certificat de transporteur aérien (CTA) auprès du ministère fédéral autrichien des transports.

Ainsi même si cela n'est pas finalisé, easyJet souhaite la création d'une nouvelle compagnie "easyJet Europe" pour contrer les conséquences du Brexit du Royaume-Uni.

Le siège sera établi à Vienne et permettra à la compagnie de continuer à voler à la fois à travers l’Europe mais également au sein du Royaume-Uni que la Grande Bretagne aura quitté l'Union européenne (quoi qu'il advienne des discussions sur le futur accord aérien entre le Royaume-Uni et l’Union européenne).

Les équipages et avions qui voleront pour easyJet Europe sont déjà employés et basés au sein des pays de l'Union européenne.

Avec cette nouvelle compagnie easyJet devient un groupe aérien pan européen avec trois compagnies basées en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni. L’ensemble sera détenu par easyJet plc, structure elle-même détenue et contrôlée au sein de l'Union européenne (que ce soit avant ou après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne), cotée à la bourse de Londres et basée au Royaume Uni.

L’établissement d'easyJet Europe permettra la création d'un certain nombre d’emplois en Autriche mais aucun emploi ne sera transféré du Royaume-Uni vers l’Autriche. Tous les salariés d’easyJet au Royaume-Uni continueront d’être basés à Luton et dans nos 11 autres bases anglaises et selon des conditions identiques à celles existantes.

EasyJet opère en Autriche depuis 11 ans et y a transporté plus d'un million de passagers en 2017. L'an passé easyJet a augmenté de 60% le nombre de passagers transportés depuis et vers l'Autriche.

