Emirates et flydubai unissent leurs forces et annoncent un accord de partenariat étendu

Article publié le 18 juillet 2017 par David Dagouret

Grâce à cet accord, les passagers auront accès à plus de 200 destinations uniques, à une expérience de voyage sans tracas et à un alignement des programmes de fidélisation.

Emirates et flydubai ont dévoilé lundi un vaste partenariat dans le cadre duquel les deux compagnies basées à Dubaï uniront leurs forces pour offrir aux clients des possibilités de voyage inégalées. Les deux compagnies aériennes resteront gérées de façon indépendante, mais elles tireront parti du réseau combiné afin d’intensifier leurs opérations et accélérer leur croissance.

Ce partenariat va au-delà du partage de code et inclut une collaboration intégrée au réseau avec une planification coordonnée. Le nouveau modèle donnera aux clients de flydubai une connectivité transparente vers les destinations internationales d’Emirates réparties sur six continents. Les clients d’Emirates pourront profiter du réseau régional solide de flydubai.

Les deux compagnies aériennes continueront également de développer leur centre international à Dubaï, en alignant leurs systèmes et leurs opérations afin d’assurer une expérience de voyage sans faille dans un aéroport ultra-moderne, actuellement le plus fréquenté du monde par les passagers internationaux.

Son Altesse Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, président et directeur général d’Emirates Group et président de flydubai, a indiqué : "Il s’agit d’une étape importante et passionnante pour Emirates, flydubai, et l’aviation à Dubaï. Les deux compagnies aériennes se sont développées de façon indépendante et avec succès au fil des années, et ce nouveau partenariat libérera la valeur immense que les modèles complémentaires des deux sociétés peuvent apporter aux consommateurs, à chacune d’entre elles, et à Dubaï."

Emirates détient aujourd'hui une flotte de 259 gros-porteurs, et relie 157 destinations (y compris les 16 points-cargo). flydubai exploite 58 appareils Boeing 737 de nouvelle génération et relie 95 destinations. Le réseau actuel combiné regroupe 216 destinations uniques.

Le partenariat s’efforce d’optimiser les réseaux et les horaires des deux compagnies aériennes, d’ouvrir de nouvelles liaisons et de proposer une offre plus ample aux consommateurs. En outre, il aidera les deux compagnies aériennes à alimenter davantage de trafic dans leurs réseaux complémentaires respectifs. À l’horizon 2022, le réseau combiné d’Emirates et de flydubai devrait atteindre 240 destinations desservies par une flotte combinée de 380 appareils.

Les équipes d’Emirates et de flydubai collaborent sur un certain nombre d’initiatives couvrant les opérations commerciales, la planification du réseau, l’exploitation aéroportuaire, l’acheminement des voyageurs et l’alignement des programmes de fidélisation.

Le partenariat sera déployé dans les prochains mois, les premiers arrangements de partage de code améliorés étant prévus pour le dernier trimestre de l’année 2017. D’autres détails seront communiqués à mesure qu’ils seront disponibles.

Entièrement détenues par la société d’investissement de Dubaï (ICD), Emirates et flydubai sont exploitées indépendamment et par des équipes de gestion séparées.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet