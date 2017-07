Envolez-vous vers Miami avec Aer Lingus

Article publié le 28 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie irlandaise ouvre une liaison Paris-Miami via Dublin.

À partir du 1er septembre 2017, Aer Lingus desservira Miami à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle avec une correspondance à Dublin. Il s’agit de la 11ème destination nord-américaine de la compagnie irlandaise après Boston, Chicago, Hartford, Los Angeles, New York, Newark, Orlando, San Francisco, Washington D.C et Toronto.

Ce sera l’occasion de profiter des plages de sable blanc, de retracer l’âge d’or du quartier historique d’Overtown, de visiter les galeries d’art qui peuplent le Design District, d’admirer les bâtiments Art Deco qui jalonnent la South Beach et le Street Art à Wynwood.

Le nouveau vol d’Aer Lingus vers Miami sera opéré à bord d’un appareil A330-200 d’une capacité de 266 sièges, dont 243 en classe économique et 23 en classe Affaires. Aer Lingus propose la Classe Affaires sur toutes ses liaisons transatlantiques et l’accès au Salon 51st & Green à Dublin. Les vols à destination de l’Amérique du Nord offrent également la possibilité de rester connecté grâce au wifi à bord et un large choix de divertissements avec le système Panasonic AVOD.

Les passagers qui se rendent à Miami depuis la France pourront gagner un temps précieux à leur arrivée en effectuant les formalités d’entrée aux USA pendant la correspondance à Dublin.

Les billets Paris-Miami sont disponibles sur www.aerlingus.com à partir de 545€ TTC A/R (taxes et frais inclus).

