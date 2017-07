HOP! a transporté les coureurs du Tour de France

Article publié le 24 juillet 2017 par David Dagouret

Le 09 et 23 juillet, la compagnie française s'est occupé du transfert du coureurs du tour de france.

Pour la journée du 9 juillet, les 300 coureurs, accompagnateurs, membres de l’organisation et des journalistes étaient à bord de deux avions de type Embraer 170 et 190 entre Chambéry et Périgueux et deux avions de type Embraer 190 entre Chambéry et Bergerac.

Tandis que pour la journée du 23 juillet, trois appareils ont été affrétés pour transporter les cyclistes, du staff ASO et quelques journalistes au départ de Marseille vers Paris-Orly : 2 CRJ1000 et 1 Embraer 190.

Hier, les trois appareils ont décollé les uns derrière les autres, avec des départs minutés afin d’assurer une arrivée à l’heure à Paris. Les cyclistes ont été accueillis au Pavillon de Réception, où des bus les attendaient pour rejoindre le départ de la dernière étape, à Montgeron.

L’arrivée à Paris a permis aux coureurs du Tour de France de participer à la dernière étape sur les Champs-Elysées hier après-midi, pour les 103 derniers kilomètres qu’il leur restait à parcourir avant la remise du Maillot Jaune au vainqueur de cette année : le britannique Christopher Froome.

L’activité charter de HOP! permet de satisfaire des demandes particulières et notamment pour le transport de sportifs de haut niveau. Effectivement, HOP! déplace toute l’année de nombreuses équipes sportives prestigieuses sur l’ensemble du réseau français et européen. HOP! met à leur disposition trois types d’appareils, des CRJ, des Embraer et des ATR.

De nombreux clients font appel à HOP! parmi lesquels des banques, des laboratoires pharmaceutiques, des constructeurs automobiles, etc. pour des voyages incentive, des lancements de produits, des voyages de récompense ou des visites d’usine.

