JOON la low-cost d'Air France

Article publié le 20 juillet 2017 par David Dagouret

Air France a présenté sa nouvelle compagnie, Joon, qui proposera à partir de l’automne des vols moyen-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle, puis des vols long-courriers à l’été 2018.

La compagnie Joon ne serait pas une compagnie low cost, d'après Air France, mais il s’agit d’une offre décalée dont les standards de qualité restent fidèles à ceux d’Air France. Elle serait une compagnie destinée à une clientèle de jeunes actifs (les 18-35 ans), qui place le numérique au cœur de ses modes de vie. Cette nouvelle marque aurait été intégralement conçue en réponse à leurs besoins et leurs aspirations.

Le nom Joon a été imaginé pour s’adresser au monde entier mais ce qui est sûr c'est que ce nom a fait beaucoup parler les amoureux de l'aviation, sur les réseaux sociaux, n'aimant pas pour une grande partie ce nom.

Son identité visuelle repose sur un code couleur bleu électrique qui exprime le dynamisme de la compagnie, mais aussi symbolise le ciel, l’espace et le voyage. L’uniforme des hôtesses et stewards de Joon s’inspirera des nouveaux codes de la mode, simple et chic.

Caroline Fontaine, Directrice de la Marque d’Air France a déclaré : "Nous sommes partis de la cible, nos clients millennials, afin de créer une nouvelle marque qui leur parle. Notre brief était simple : trouver un nom porteur d’un état d’esprit positif. Cette génération nous a beaucoup inspirés : épicurienne et connectée, elle est opportuniste dans le bon sens du terme en ce qu’elle cherche à vivre le meilleur de chaque instant, et qu’elle est très en demande d’expériences de qualité, notamment pour les partager. Joon est une marque qui porte ces valeurs".

Dominique Wood, Directrice générale adjointe Marque et Communication d’Air France a déclaré : "Avec Joon, nous avons créé une marque jeune et connectée, qui impulsera un nouvel élan au Groupe. Pensée pour nos clients millenials, elle proposera plus qu’un temps de vol et un tarif, une expérience de voyage globale. Rendez-vous en septembre pour plus de détails sur l’univers de la marque, l’offre, les destinations et la gamme de prix !"

Air France a précisé que Jean-Michel Mathieu avait été nommé Directeur général de Joon. Il a 48 ans et il a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Air France et Air France-KLM notamment dans les domaines du Réseau, du Revenue Management, du Digital et de la Relation Client. Ancien assistant-chercheur à l’Université de Californie à Berkeley, il est titulaire d'un diplôme de l’École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE).

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet