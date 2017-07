La Fondation Airbus organise un vol humanitaire avec THAI

Article publié le 17 juillet 2017 par David Dagouret

A l'occasion de la livraison d'un A350 à la compagnie Thai, la fondation Airbus a convoyé des fournitures aux enfants défavorisés.

La Fondation Airbus et Thai Airways International (THAI) ont organisé un vol de bienfaisance à l’occasion de la livraison du nouvel A350 XWB de la compagnie aérienne, qui a convoyé des fournitures scolaires destinées aux enfants issus de milieux défavorisés.

Cet appareil immatriculé HS-THF, qui est le cinquième A350-900 à rejoindre la flotte de THAI, a quitté Toulouse le 14 juillet, emportant un millier de kits comprenant des sacs à dos et des fournitures scolaires. Une fois à Bangkok, les dons ont été transférés vers les trois principales provinces du sud de la Thaïlande, où l’approvisionnement des écoles a été fortement entravé par le conflit persistant.

Les produits transportés par l’appareil ont été donnés par la Fondation Airbus, son partenaire Aviation sans frontières et l’école internationale de Toulouse.

Il s’agit du cinquième vol de bienfaisance conjointement réalisé par la Fondation Airbus et la compagnie THAI. Les vols précédents, organisés à l’occasion des livraisons d’A380 et A330, ont assuré le transport d’une vaste cargaison de biens, incluant équipements médicaux et aide humanitaire, ainsi que des cadeaux destinés aux enfants dans le besoin.

La Fondation Airbus comprend Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence and Space en tant que membres fondateurs et contributeurs. Présidée par Tom Enders, CEO d’Airbus, elle a vocation à faire valoir l’engagement citoyen de l’entreprise à travers le monde. Elle s’appuie sur les ressources de l’entreprise, ses produits aéronautiques et spatiaux, ses compétences, la diversité de ses effectifs et de sa culture pour promouvoir l’innovation en vue de faire face aux enjeux sociaux. La Fondation apporte notamment son soutien aux organisations humanitaires mondiales et s’applique à inspirer les jeunes et à les préparer aux défis à venir. Depuis sa création en décembre 2008, elle a organisé plus de 50 vols humanitaires ou de bienfaisance vers de multiples destinations à travers le monde.

