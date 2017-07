Le Global 7000 dépasse les 500 heures d'essais en vol

Article publié le 17 juillet 2017 par David Dagouret

Le programme du nouveau Global 7000 avance comme prévu.

Bombardier Avions d’affaires a annoncé, aujourd’hui, que les essais en vol de son avion Global 7000 progressent comme prévu et le programme a franchi l’étape des 500 heures. Avec trois avions d’essais (FTV) qui effectuent déjà des essais en vol et deux FTV restants qui doivent se joindre à eux bientôt, le programme d’avion Global 7000 est en bonne voie de respecter l’échéance cible d’entrée en service de l’avion à la seconde moitié de 2018.

Bombardier a également confirmé que la production des premiers avions destinés à des clients avance sans encombre, avec quatre biréacteurs d’affaires Global 7000 à l’assemblage final à l’usine de Bombardier à Toronto (Ontario), au Canada.

Michel Ouellette, vice-président principal du programme d’avions Global 7000 et Global 8000 a déclaré : "Les trois avions d’essais en vol ont satisfait à toutes les attentes de performance et de fiabilité à ce stade du programme d’essais en vol, et le rythme des essais continuera de s’accélérer avec les deux FTV restants qui progressent bien en vue de leurs premiers vols respectifs. Le haut degré de maturité de l’avion est très encourageant, alors que nous continuons de repousser les limites de chaque aspect des performances de cet avion révolutionnaire. Avec plus de 500 heures d’essais en vol déjà enregistrées, le calendrier de développement et de certification du programme respecte les échéances. Notre degré de confiance augmente à mesure que nous accumulons les heures de vol et que nous travaillons en vue d’une entrée en service à la seconde moitié de 2018."

En novembre 2016, Bombardier a commencé les essais en vol de son biréacteur d’affaires Global 7000 à la fine pointe de la technologie par le vol inaugural du premier appareil d’essais en vol (FTV1). Celui-ci s’est approché de la vitesse du son, atteignant Mach 0,995 pendant un vol d’essai en mars 2017 – devenant le plus gros avion d’affaires à voler aussi près du mur du son. Le deuxième et le troisième avions d’essais en vol (FTV2 et FTV3) ont joint le programme en mars et en mai 2017, respectivement.

Les essais complets menés à l’aide des trois FTV au cours des 500 heures de vol ont démontré les capacités des systèmes de propulsion, avioniques, électriques et mécaniques de l’avions. Ces essais correspondent à la majorité des exigences de certification.

François Caza, vice-président du Développement de produit et ingénieur en chef a expliqué : "Le programme de validation en vol de l’avion Global 7000 progresse constamment en raison de la configuration fiable et mature de l’avion, tandis qu’en parallèle, la solide progression des essais sur les bancs d’essai des structures et des systèmes soutient les activités de certification comme prévu. Nos équipes très qualifiées ont franchi d’importantes étapes, dont les essais environnementaux par temps chaud et par temps froid (aussi bas que -40 ºC), démontrant avec succès les capacités de navigation long-courrier de l’avion en survolant la région du Pôle Nord."

Deux avions d’essais restants, le FTV4 et le FTV5, en sont à l’assemblage final et aux essais de validation de vol dans un atelier pré-vol spécial. Ils sont en bonne voie de se joindre aux autres avions du centre d’essais en vol de calibre mondial de Bombardier à Wichita (Kansas).

La conception de l’aile de l’avion Global 7000 a été conçu pour optimiser la vitesse, la distance franchissable et le contrôle afin d’assurer un vol exceptionnellement en douceur. Avec sa capacité ultra long-courrier de 7 400 milles marins (13 705 km) à Mach 0,85, il peut transporter huit passagers sans escale de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,925.

