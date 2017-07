Le service d’Aigle Azur prend de la hauteur

Article publié le 19 juillet 2017 par David Dagouret

La compagnie aérienne Aigle Azur poursuit la mise en œuvre de son plan global d’amélioration de l’expérience client.

Après avoir dévoilé ces jours-ci de nouvelles cabines qui vont être installées sur l’ensemble de sa flotte d’ici à fin 2017, la compagnie française poursuit sa montée en gamme avec la signature d’un partenariat exclusif avec le Chef Gaël Orieux, étoilé Michelin. Jeune Chef propriétaire du restaurant Auguste (une étoile au Guide Michelin), Gaël Orieux va désormais signer les plats chauds servis aux passagers en Classe Affaires sur les vols d’Aigle Azur au départ de Paris et à destination d’Alger, Bamako, Beyrouth, Conakry et Oran.

Gaël Orieux a fait ses classes dans plusieurs établissements prestigieux (Paul Bocuse, Lucas Carton, Taillevent, George V) avant de devenir le second de Yannick Alléno au Meurice. Installé au cœur du 7ème arrondissement de Paris, il propose une cuisine mêlant les meilleurs produits de la terre et de la mer, avec harmonie et inventivité. Il va ainsi mettre son talent au service d’Aigle Azur en proposant des plats chauds en accord avec sa philosophie : des ingrédients de saison et une abondance de produits de la mer.

Pour parfaire l’expérience des passagers de Classe Affaires, Aigle Azur ajoute également quelques touches de confort supplémentaires avec notamment la mise à disposition d’une véritable couette et d’un oreiller permettant de faire de chaque siège un cocon encore plus douillet, pour un sommeil à bord encore plus réparateur.

Enfin, Aigle Azur a élaboré pour ses passagers de Classe Affaires de toutes nouvelles trousses de toilette particulièrement élégantes avec masque pour les yeux, chaussettes, peigne, bouchons d’oreille … sans oublier des produits exclusifs de la marque Pier Augé.

Aigle Azur a en effet choisi cette marque de cosmétiques haut de gamme 100% française pour proposer à ses passagers des produits de soin (crème visage, brume Visage et baume à lèvres) particulièrement adaptés aux conditions atmosphériques en vol, convenant aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

